"Будем продолжать": в России наказали Google и пригрозили последствиями

"Роскомнадзор" оштрафовал американскую компанию Google на 500 тыс. рублей (210 тыс. грн). Причиной стал отказ подключиться к реестру запрещенных в России сайтов для фильтрации поисковой выдачи.

Как передает "Интерфакс", такую информацию сообщил журналистам глава "Роскомнадзора" Александр Жаров. "Мы сегодня оштрафовали Google на 500 тыс." — сказал он.

"Мы ответ от компании "Гугл" получили, они считают, что законодательство РФ они соблюдают — так написано в письме. Мы же считаем, что поскольку следим за их поисковой выдачей и поскольку сайты из единого реестра запрещенной информации в этой выдаче присутствуют, — для нас это неопровержимое доказательство того, что соответствующая фильтрация не осуществляется. В связи с чем сегодня дело завершилось и компания была оштрафована на 500 тысяч рублей", — пояснил глава ведомства.

При этом "Роскомнадзор" пригрозил Google новыми мерами за неисполнение компанией законов. "Будем и дальше, к сожалению, продолжать этот процесс, возбуждать следующее административное дело, тоже по Google. Все остальные у нас исполняют законодательство", - сказал Жаров.

По его словам, сумма следующего штрафа может составить от 500 до 700 тыс. рублей.

Google Главком

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре "Роскомнадзор" возбудил административное дело в отношении компании Google. Поводом стало то, что поисковик не подключен к реестру запрещенных интернет-ресурсов в России.

Стоит отметить, что поисковики должны удалять из выдачи ссылки на заблокированные сайты по российскому закону 2017 года, который также запрещает в стране анонимайзеры и средства обхода блокировок. В июне 2018 года поисковики обязали подключиться к реестру запрещенных сайтов и для них ввели штрафы за выдачу ссылок на запрещенные ресурсы. В октябре "Роскомнадзор" заявил, что Google до сих пор не подключился к перечню заблокированных сайтов, и предупредил, что поисковику грозит штраф.

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