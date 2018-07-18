Нефть, газ, табак: в Украине определили, какие компании заплатили больше всего налогов

В Украине крупнейшие компании заплатили за первое полугодие 2018 года 197,6 млрд гривен налогов.

При этом сотня крупнейших налогоплательщиков за указанный срок перечислила в сводный бюджет 146,5 млрд гривен, что составляет 40,5% поступлений, говорится на сайте Офиса крупных плательщиков Государственной фискальной службы.

Крупнейшей компанией-налогоплательщиком стал "Нафтогаз Украины" – 24,5 млрд гривен.

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В топ-5 также попали "Укргаздобыча" – 18 млрд гривен, "Укpнaфта" – 7,4 млрд гривен, ВАТ "Прилуки" – 5,9 млрд гривен и "Укртатнафта" – 4,5 млрд гривен.

В десятку крупнейших компаний-налогоплательщиков вошли "Укртрансгаз" – 4,2 млрд гривен, "Филип Моррис Украина" – 4,1 млрд гривен, "Джей Ти Интернешнл Украина" – 3,7 млрд гривен, "Энергоатом" – 3,5 млрд гривен и "Энергорынок" – 3,1 млрд гривен.

Facebook Офиc крупных плательщиков ГФС

Facebook Офиc крупных плательщиков ГФС

Facebook Офиc крупных плательщиков ГФС

Facebook Офиc крупных плательщиков ГФС

Facebook Офиc крупных плательщиков ГФС

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе крупных налогоплательщиков предупредили Украину о высоких рисках введения налога на выведенный капитал.