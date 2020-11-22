Нефьодов заявил, что РРО крайне необходимы
До конца текущего года парламент может принять решение об отсрочке срока введения кассовых аппаратов
Протест против введения РРО следует разделять, сказал Максим Нефьодов
Кассовые аппараты (РРО) является "абсолютно необходимыми" для экономики страны, впрочем, учитывая эпидемию коронавируса.
Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины в 2015-2019 годах, экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов. "Часть зрителей захотят бросать в меня камнями, но я все-таки стою на позиции того, что кассовые аппараты в долгосрочной перспективе абсолютно необходимы для экономики", – заявил он.
"Мы должны контролировать обороты бизнеса, мы должны прослеживать цепочку движения товаров. У нас айфоны не должны въезжать через границу, затем превращаться в зеленый горошек, а потом снова продаваться как айфоны", – подчеркнул экс-чиновник.
Комментируя протест предпринимателей против введения РРО для малого бизнеса, он заметил: "Я бы разделял протест на реальный и протест тех людей, которые, например, хотят отменить кассовые аппараты для продажи ювелирных изделий. Это уже звучит как-то очень странно и явно не отвечает интересам любых честных налогоплательщиков".
Вместе с тем Нефьодов отметил, что Верховной Раде следует учитывать форс-мажорные обстоятельства, пандемию коронавируса. "Было бы логично поддержать бизнес, особенно самый маленький, в этой ситуации и дать какой-то дополнительный переходный период", – сказал он.
"Я надеюсь, что до конца года Верховная Рада соберется с силами и примет компромиссный законопроект, который переносит введение РРО, по крайней мере, на полгода для нерисковых категорий бизнеса", – сказал он.
"Это логичный шаг. К тому же это даст Государственной налоговой службе больше времени как на обучение предпринимателей, так и на то, чтобы отполировать и сделать максимально удобным интерфейс бесплатных программ, которые можно скачать с сайта налоговой, которые и выполняют функции электронных РРО", – резюмировал Нефьодов.
Как писал OBOZREVATEL, 17 ноября Верховная Рада не поддержала законопроект 4313-Д, предусматривающий отсрочку обязательного использования РРО на 1 год. 3 ноября под стенами парламента собрался митинг – представители малого бизнеса требовали принять именно это решение.