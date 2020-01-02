Не пускают за границу: в "Борисполе" наказали украинца за неуплату алиментов

Сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту "Борисполь" задержали мужчину за неуплату алиментов.

"Мужчина прибыл на паспортный контроль для прохождения оформления на рейс в Дубай. При осуществлении контрольных мероприятий инспектор пограничной службы зафиксировал срабатывание базы данных по ограничению мужчине выезда с территории Украины", – сообщает пресс-служба ГПСУ.

Представители Госпогранслужбы отметили, что 36-летнего украинца пригласили в служебное помещение для приведения решения об отказе в пропуске через государственную границу. Однако он агрессивно себя вел и набросился на охранников границы.

"Пограничники были вынуждены локализовать действия нарушителя. В отношении лица составлен протокол об административном правонарушении по ст. 185-10 КУоАП, дело направлено в суд", – добавили в ГПСУ.

По состоянию на начало 2020 года в базах данных пограничников находится около 120 тысяч человек, которым ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов.

Сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту "Борисполь" задержали мужчину за неуплату алиментов

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине с 29 августа 2018 года вступил в силу закон об ужесточении наказания за неуплату алиментов.

Нормы закона усиливают ответственность: за неуплату алиментов в течение 6 месяцев должника привлекут к общественно полезным работам на срок от 120 до 240 часов. За повторное нарушение придется отработать от 240 до 360 часов. Уклонистов могут арестовать на 10 суток, а злостных - лишить свободы на 2 года.

Омбудсмен по правам ребенка Аксана Филипишина заявляла, что закон об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание необходимо пересмотреть, так как в нем хватает недочетов. В частности, из-за него ребенок может стать предметом торга между разведенными родителями.

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