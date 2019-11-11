Несмотря на санкции: олигарх Путина подтвердил работу с "Л/ДНР"

Российский олигарх Андрей Мельниченко подал иск против федерального государственного учреждения "Резерв-Поставка", которым подтвердил, что работает с так называемыми Л/ДНР.

"Мельниченко решил рискнуть своей американской недвижимостью. В арбитражном суде Москвы начинается рассмотрение иска АО "Ковдорский ГОК" к ФГБУ "Резерв-Поставка" о взыскании задолженности более 2 млрд рублей (около 0,8 млрд гривен)", – говорится в Telegram-канале "Незыгарь".

Соответствующее предприятие находится в ведении Росрезерва и контракты заключаются через закрытые способы определения поставщика, так как является частью "закупок для государственных нужд".

"Но из материалов дела можно узнать, что Ковдорский ГОК (входит в группу "Еврохим" Мельниченко) поставлял "Резерв-Поставке" минеральные удобрения, конечная станция получения которых – Донецк и Луганск. Почему это делал именно горно-обогатительный комбинат, тоже понятно: именно там открыт "первый отдел", работающий с секретными сведениями, и ГОК имеет соответствующую лицензию ФСБ", – отмечается в сообщении.

По словам источников, Мельниченко с одной стороны гонится за сверхприбылью (цену поставок удобрений в "республики" никто не проверяет, она более чем в два раза превышает рыночную), а с другой – активно скупает недвижимость в США, Швейцарии, строит яхты.

"В общем ведет себя как человек, которому не грозят санкции за бизнес вокруг военного конфликта на Донбассе. Говорят, что "ДНР" и "ЛНР" за продукцию Ковдорского ГОКа не рассчитались. Отсюда и задолженность 2 млрд рублей, отчего в последние месяцы топ-менеджеры "Еврохима" обивали пороги аппарата Владислава Суркова с разными схемами погашения долга", – говорится в публикации.

В результате деньги за удобрения для "Л/ДНР" будут покрыты за счет средств Минфина России по итогам судебного разбирательства.

Мельниченко своим иском подтвердил, что работает с так называемыми Л/ДНР.

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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