НБУ выпустит монету 5 гривен с новым дизайном. Фото

В Украине с 26 ноября введут в обращение памятную монету номиналом 5 гривен. Она будет посвящена 175-летию создания Кирилло-Мефодиевского братства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. Монета изготовлена из нейзильбера, тираж составит 30 тысяч.

"Посвящена украинской тайной организации, возникшей в Киеве в конце 1845 года, что было одним из проявлений подъема национального движения и активизации общеславянского движения. Кирилло-Мефодиевское братство занимает видное место в развитии национально-политической и исторической мысли, становлении украинской идеи", – напомнили в Нацбанке.

На аверсе монеты вверху на зеркальном фоне – малый Государственный Герб Украины, по обе стороны от которого – 2020, над гербом – надпись Украины; под гербом – номинал монеты 5 гривен; по обе стороны от герба и надписей – стилизованные ветви с листьями;

На реверсе монеты: на зеркальном фоне изображены портреты членов общества: Шевченко, Костомарова, Кулиша. Внизу – отпечаток сургучной печати; надписи: Кирилло-Мефодиевское братство, 175 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL: