Названы финансовые тренды 2019 года

Один из трендов финтехового 2019 года — это open banking.

Об этом рассказала CEO компании "Леогейминг Пей" Алена Дегрик (Алена Шевцова), передают UANEWS. По степени прорыва это можно сравнить с Big data или криптовалютами, считает специалист.

"Вкратце: концепция open banking позволит финучреждениям объединить свои усилия, чтобы повысить качество обслуживания. Правда, для этого банкам придется поделиться своими данными с третьими сторонами. Это делается через API с нужным набором функций", — рассказала Алена Шевцова (Дегрик).

Другие инновации уже более привычны нашему уху. К примеру, это расширение использования биометрических технологий в банковской сфере — уже никого не удивишь входом в интернет-банкинг с помощью отпечатка пальца, но это не предел. То же и с платежами на носимых устройствах — сейчас в магазинах иногда можно встретить людей, расплачивающихся с помощью “умных” часов. В следующем году их должно стать еще больше, прогнозирует глава "Леогейминг Пей" Дегрик Алена.

"Всем нравится бесконтактные платежи, и лицевая биометрия — уже не предел. Несколько иностранных стартапов работает над идентификацией по датчику пульса. Дальнейшая персонализация и бесшовность транзакционного бизнеса неизбежно. Также есть не менее простая разработка— QR-платежи. Несмотря на то, что пик популярности QR-кодов уже прошел, ведь раньше они появлялись буквально на каждой стене, то сейчас финтех-специалисты наконец нашли QR-кодам достойное применение. Достаточно навести камеру на код, чтобы платеж прошел" — поведала Алена Дегрик.

Многие из перечисленных функций объединяет еще один тренд 2019 года — это развитие мобильных кошельков: "Наличные стремительно теряют актуальность для клиентов. И тут не обойтись без мобильных кошельков, приложений, дающих возможность расплачиваться за покупки, переводить деньги и совершать другие финансовые операции", — рассказала глава компании Дегрик Алена (Шевцова).

Как сообщал OBOZREVATEL, конфликт между "Новой почтой", ПриватБанком и "Монобанком" закончился плачевно для клиентов. Как сообщили на сайте госбанка, платежи в отдельных торговых точках блокируют, если расплачиваться кредиткой.