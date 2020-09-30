Определен ТОП-10 покупок, о которых люди склонны сожалеть

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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Определен ТОП-10 покупок, о которых люди склонны сожалеть

Эксперты составили ТОП-10 покупок, о которых люди склонны сожалеть. В перечень вошли домашние тренажеры, кухонная техника, туристическое снаряжение и другие товары.

"Столкнувшись с одной из потенциальных покупок, перечисленных здесь, необходимо серьезно подумать, стоит ли покупать ее", – говорится в публикации Money Talks News.

  • Видеокамера

Сегодня большинство из нас носит с собой смартфоны, и их возможности видео становятся все лучше и лучше. Перетаскивать видеокамеру, хранить ее и снимать с ее помощью видео – рутинная работа, которая нужна немногим.

ТОП-10 покупок, о которых покупатели жалеют

  • DVD

Просмотр кино переместился в онлайн, благодаря стриминговым сервисам, где можно приобретать или брать фильмы напрокат.

ТОП-10 покупок, о которых покупатели жалеют

  • Дорогое туристическое снаряжение

Для заядлых отдыхающих может иметь смысл владение походной печью на ядерном топливе, палаткой с тремя спальнями и огромным надувным матрасом. Но для тех, кто разбивает лагерь только раз в год небольшая палатка и стандартный спальный мешок также подойдут.

ТОП-10 покупок, о которых покупатели жалеют

  • Экстравагантная свадьба

Вы будете законно женаты как в платье за ​​100 долларов, так и в платье за ​​5000 долларов, однако у вас останется намного больше денег. Свадьбу можно провести элегантно, не влезая при этом в долги.

ТОП-10 покупок, о которых покупатели жалеют

  • Домашний принтер

Принтеры занимают много места и требуют замены картриджей с чернилами, которые могут стоить столько же, сколько новый принтер.

ТОП-10 покупок, о которых покупатели жалеют

  • Шагомер

Подсчет шагов стал снова в моде, однако шагомеры для этого больше не нужны. Вместо них можно использовать фитнес-трекеры, смартфоны и умные часы.

ТОП-10 покупок, о которых покупатели жалеют

  • Домашние тренажеры.

Оборудование для спорта весьма дорогое. Кроме того, оно громоздкое и его хранение занимает драгоценное место в вашем доме.

ТОП-10 покупок, о которых покупатели жалеют

  • Кухонные гаджеты

Некоторые кухонные приборы имеют смысл, например, кофеварки и тостеры. Однако сверхспецифичные бытовые приборы редко стоят своих денег.

Вы редко будете использовать соковыжималку, хлебопечку или пищевой дегидратор, однако он будет занимать место на кухонном столе.

ТОП-10 покупок, о которых покупатели жалеют

  • Бассейны

Существует лишь короткий период времени, когда можно использовать домашние бассейны.

После этого они превращаются в огромные емкости с водой, за которыми нужно постоянно ухаживать.

ТОП-10 покупок, о которых покупатели жалеют

  • Расширенная гарантия

Магазины часто пытаются продать расширенную гарантию на свои продукты. Однако у товаров может быть долгосрочная гарантия от производителя и возможно вам не нужно будет тратиться на дополнительную страховку.

ТОП-10 покупок, о которых покупатели жалеют

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали худшее время для покупки iPhone.

Украина