Определен ТОП-10 покупок, о которых люди склонны сожалеть

Эксперты составили ТОП-10 покупок, о которых люди склонны сожалеть. В перечень вошли домашние тренажеры, кухонная техника, туристическое снаряжение и другие товары.

"Столкнувшись с одной из потенциальных покупок, перечисленных здесь, необходимо серьезно подумать, стоит ли покупать ее", – говорится в публикации Money Talks News.

Видеокамера

Сегодня большинство из нас носит с собой смартфоны, и их возможности видео становятся все лучше и лучше. Перетаскивать видеокамеру, хранить ее и снимать с ее помощью видео – рутинная работа, которая нужна немногим.

DVD

Просмотр кино переместился в онлайн, благодаря стриминговым сервисам, где можно приобретать или брать фильмы напрокат.

Дорогое туристическое снаряжение

Для заядлых отдыхающих может иметь смысл владение походной печью на ядерном топливе, палаткой с тремя спальнями и огромным надувным матрасом. Но для тех, кто разбивает лагерь только раз в год небольшая палатка и стандартный спальный мешок также подойдут.

Экстравагантная свадьба

Вы будете законно женаты как в платье за ​​100 долларов, так и в платье за ​​5000 долларов, однако у вас останется намного больше денег. Свадьбу можно провести элегантно, не влезая при этом в долги.

Домашний принтер

Принтеры занимают много места и требуют замены картриджей с чернилами, которые могут стоить столько же, сколько новый принтер.

Шагомер

Подсчет шагов стал снова в моде, однако шагомеры для этого больше не нужны. Вместо них можно использовать фитнес-трекеры, смартфоны и умные часы.

Домашние тренажеры.

Оборудование для спорта весьма дорогое. Кроме того, оно громоздкое и его хранение занимает драгоценное место в вашем доме.

Кухонные гаджеты

Некоторые кухонные приборы имеют смысл, например, кофеварки и тостеры. Однако сверхспецифичные бытовые приборы редко стоят своих денег.

Вы редко будете использовать соковыжималку, хлебопечку или пищевой дегидратор, однако он будет занимать место на кухонном столе.

Бассейны

Существует лишь короткий период времени, когда можно использовать домашние бассейны.

После этого они превращаются в огромные емкости с водой, за которыми нужно постоянно ухаживать.

Расширенная гарантия

Магазины часто пытаются продать расширенную гарантию на свои продукты. Однако у товаров может быть долгосрочная гарантия от производителя и возможно вам не нужно будет тратиться на дополнительную страховку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали худшее время для покупки iPhone.