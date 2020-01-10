Главная Новости
10 января • обновлено в 15:27
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Нужно навести порядок!" Путин признал серьезные проблемы Крыма

1.5т
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости "навести порядок" в аннексированном Крыму.

"Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты", – сообщил Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

По его словам, повышение качества жизни должно выражаться в ремонте домов, инженерных сетей, территорий, общественных пространств.

Новости
Оккупанты захотели запустить авиасообщение с Крымом в новую страну: кто решился на подлость Украине

"Речь не только идет о курортных и туристических зонах, но и обо всех населенных пунктах. Надо предметно посмотреть и оценить состояние городской среды в Крыму. Навести здесь порядок", – резюмировал Путин.

Президент России заявил, что повышение качества жизни должно выражаться в ремонте домов, инженерных сетей, благоустройстве территорий, общественных пространств

Президент России заявил, что повышение качества жизни должно выражаться в ремонте домов, инженерных сетей, благоустройстве территорий, общественных пространств

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация за почти шесть лет аннексии Крыма не принесла полуострову обещанного процветания. В Москве и Симферополе отчитываются о миллиардных инвестициях, но крымская экономика не может выйти даже на дооккупационный уровень.

В частности, в Крыму по итогам 2013 года общий объем реализованной продукции составил 3,3 млрд долларов. В 2019 году после всех "приростов" его оценили в 2 млрд долларов. Таким образом, на полуострове произвели товаров почти на 40% меньше, чем в 2013 году.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
22
14
Смешно
4
Интересно
2
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
За годы оккупации Украина довела населенные пункты Крыма до африканского уровня. Работы Россией сделано много, но еще очень много работы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги