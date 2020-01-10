"Нужно навести порядок!" Путин признал серьезные проблемы Крыма

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости "навести порядок" в аннексированном Крыму.

"Нужно повышать качество жизни на полуострове, развивать городскую и социальную инфраструктуру, ориентируясь на самые высокие и передовые стандарты", – сообщил Путин на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

По его словам, повышение качества жизни должно выражаться в ремонте домов, инженерных сетей, территорий, общественных пространств.

"Речь не только идет о курортных и туристических зонах, но и обо всех населенных пунктах. Надо предметно посмотреть и оценить состояние городской среды в Крыму. Навести здесь порядок", – резюмировал Путин.

Президент России заявил, что повышение качества жизни должно выражаться в ремонте домов, инженерных сетей, благоустройстве территорий, общественных пространств

Как сообщал OBOZREVATEL, Российская Федерация за почти шесть лет аннексии Крыма не принесла полуострову обещанного процветания. В Москве и Симферополе отчитываются о миллиардных инвестициях, но крымская экономика не может выйти даже на дооккупационный уровень.

В частности, в Крыму по итогам 2013 года общий объем реализованной продукции составил 3,3 млрд долларов. В 2019 году после всех "приростов" его оценили в 2 млрд долларов. Таким образом, на полуострове произвели товаров почти на 40% меньше, чем в 2013 году.

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