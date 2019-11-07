"Наступила стагнация": у Путина забили тревогу из-за санкций Европы

Санкции Европейского Союза создали серьезные проблемы для Российской Федерации и привели экономику страны к стагнации.

"Эти решения должны были ударить по России. Да, они нам создали серьезные сложности, и вы знаете, что в 2015–2016 годах наша экономика замедлила темпы роста, наступила стагнация", – сообщил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, передает RT.

Однако, по его словам, в 2017 году Москва стала выходить из этой ситуации, и на протяжении двух лет экономика начала расти.

Спикер Государственной думы отметил, что за это время Россия переориентировалась и сформировала для себя новые рынки.

"Если говорить о странах Евросоюза, от этих санкций они, пожалуй, страдают сами и страдают очень сильно – потери стран Евросоюза составляют порядка 100 млрд долларов", – резюмировал он.

Санкции Европейского Союза создали серьезные проблемы для Российской Федерации и привели экономику страны к стагнации

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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