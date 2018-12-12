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Написали письмо в НАТО: ввести санкции против России призвала еще одна организация

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Президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод призвал международное сообщество усилить дипломатическое и экономическое давление на Россию для прекращения войны в Украине.

"История научила нас, что агрессия, которая остается без ответа, неизбежно приводит к дальнейшей агрессии", – говорится в письме Грода, направленном руководителям государств — членов НАТО и генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу, сообщает "Укринформ".

По его словам, международному сообществу необходимо требовать от России немедленного освобождения 24 украинских моряков и возвращения трех захваченных судов.

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"А также требовать от РФ соблюдения международных конвенций и соглашений, подписантом которых она является, в частности Конвенции ООН по морскому праву", – добавил Грод.

Президент ВКУ также рекомендовал наложить санкции на российские государственные финансовые учреждения, запретить российским судам заходить в порты США, ЕС и Канады, игнорировать газопровод "Северный поток-2", а также закрыть России доступ к международной платежной системе SWIFT.

"От имени двадцатимиллионной украинской диаспоры СКУ отмечает международное осуждение недавнего неспровоцированного и умышленного нападения РФ в нейтральных водах, которое произошло в нарушение международного права и соглашений, подписантом которых является РФ", – резюмировал Грод.

Павел Грод

Павел Грод

"Укринформ"

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

Написали письмо в НАТО: ввести санкции против России призвала еще одна организация

Вечером 25 ноября президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Президент поддержал идею введения в стране военного положения. 26 ноября 276 народных депутатов Украины поддержали инициативу Порошенко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко выступил за введение санкций против отдельных юридических и физических лиц РФ, в частности, за заморозку их активов на территории Украины в связи с вооруженной агрессией россиян в Черном море.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Темы
Санкции против РоссииОбострение в Азовском море
Место
Украина
Тег
НАТО
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Очередной дебил взывает к "всему прогрессивному человечеству" с максимально идиотскими посылами. Опять СП-2, опять отключение от SWIFT и прочее по шаблону.
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Питон Каа
Питон Каа
А я вот считаю, что нужно созвать Межгалактический Конгресс украинцев и составить там мощное письмо в "Спортлото". Это точно поможет.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А ньюГабон жалобное письмо в Африканский союз не писал?
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
минин евген, хуйло желто-синее. иди на член,тошнишь везде, запомни падло. ты отход. вместе с этим конгрессом украинцев.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
минин евген, НьюГабоновець что то хотело пробекать, а оно опять хрюкноло, свиноподобное животное?
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