''Нафтогаз'' выплатит Коломойскому миллионный долг: что известно

НАК "Нафтогаз Украины" обязан выплатить кипрским акционерам ПАО "Укрнафта" олигарха Игоря Коломойского более 100 млн гривен.

Как пишет "Экономическая правда", это следует из постановления Лондонского международного арбитражного суда (так называемого второго промежуточного решения, вынесенного в конце 2018 года).

В соответствии с ним, "Нафтогазу" надлежит выплатить 2,712 млн фунтов стерлингов (около 97 млн гривен) "в качестве компенсации", а также оплатить арбитражные затраты в размере 350 тыс фунтов (около 12 млн гривен).

"Если любая часть из этой суммы была ранее оплачена истцами (компаниями Коломойского), "Нафтогаз" обязан немедленно оплатить эту сумму истцам", — сказано в тексте решения.

По данным издания, с момента вынесения "второго промежуточного решения" "Нафтогаз" рассматривал возможность его обжалования, однако юридических основания для этого найдено не было.

В соответствии с судовым постановлением, проценты и суммы, которые должны быть оплачены "Нафтогазом", начисляются по ставке 2%+Libor и добавляются каждые три месяца начиная с момента первого решения Лондонского суда — апреля 2018 года.

Также судом было частично отменено акционерное соглашение, подписанное в 2010 году "Нафтогазом" и кипрскими компаниями (Littop Enterprises Ltd, Bridgemont Ventures Ltd, Bordo Managament Ltd, Balliotti Enterprises Ltd и Renalda Investments Ltd).

В частности, была отменена статья 9 соглашения в части, касающейся избрания главы правления "Укрнафты" из предложенных компаниями Коломойского кандидатов.

Лондонский суд отменил положение, предусматривавшее за миноритарными акционерами "Укрнафты" право на назначение 5 из 11 членов наблюдательного совета компании (при кворуме в 8 членов НС).

