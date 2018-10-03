На повышение зарплат учителям нет денег: Гриневич озвучила необходимую сумму

В Украине для повышения зарплат учителям до 11 тыс. грн в носударственном бюджете не хватает более 100 млрд грн.

Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич после заседания правительства, передает УНН. "Для того чтобы это можно было реализовать, надо дополнительно 110 млрд грн. Это значительная часть бюджета образования в целом Украины. Понятно, что таких ресурсов в бюджете 2019 года дополнительных нет ", - отметила министр.

По ее словам, закон об образовании должен переходные положения, согласно которым норма о повышении зарплаты учителям будет применяться постепенно - 4 прожиточных минимума до 2020 года.

При этом она напомнила, что в предыдущие годы правительство повышало выплаты педагогам. В частности в 2017 году зарплаты учителям были существенно увеличены - на 50%. Сейчас средняя заплата учителя составляет 7400 грн, однако молодые учителя начинают работать в школах с оплатой 4500 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году заработные платы сотрудникам образования вовсе не будут повышать. Минималки поднимут до 4,1 тыс. грн. Вместе с ней вырастут зарплаты тех, кто на данный момент получает меньше. Однако, если заработная плата учителя, например, 4,3 тыс. грн, то в следующем году она может остаться "нетронутой".