На энергоэффективность: Евросоюз предоставил Украине более €50 млн помощи

Европейский Союз предоставил Украине второй транш финансовой помощи в размере 54 млн евро на поддержку работы Фонда энергоэффективности.

Соглашение о финансировании подписали вице-премьер-министр Геннадий Зубко и еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан, сообщает "Правительственный портал".

"Это свидетельство высокого доверия наших европейских партнеров и прогресса реформы энергоэффективности, которую мы внедряем три года, выполняя европейские директивы. Это первый масштабный проект сотрудничества с ЕС в регионе", – заявил Зубко.

Эти средства добавляются к первому траншу в 50 млн евро, который страна уже получила от Европы на работу соответствующего ведомства. Деньги будут направлены в Мультидонорский фонд, управление которым осуществляется Международной финансовой корпорацией.

"Поддержка ЕС направлена на реализацию программ в рамках Фонда энергоэффективности. Это предоставление безвозвратных грантов ОСМД для осуществления мероприятий по энергоэффективности, поддержка ОСМД в подготовке заявлений в Фонд. Также мы договорились о помощи наших немецких партнеров в подготовке энергоаудиторов, которые будут работать во всех регионах Украины", – подчеркнул Зубко.

По его словам, Украина и Евросоюз и в дальнейшем будут сотрудничать во внедрении реформы энергоэффективности, а также в сфере эффективной генерации, производства, транспортировки, распределения и использования энергии.

"Украина и ЕС подписали 8 крупных соглашений – от поддержки реформы образования до строительства дорог. Документы предусматривают реализацию мероприятий по энергосбережению, укреплению институциональной способности органов власти, поддержку реформы образования, а также укрепление системы бюджетного контроля", – добавил премьер-министр Владимир Гройсман.

Украина и ЕС подписали 8 крупных сделок - от поддержки реформы образования к строительству дорог. Документы предусматривают реализацию мероприятий по энергосбережению, укрепления институциональной способности органов власти, поддержку реформы образования, а также укрепление системы бюджетного контроля. pic.twitter.com/eLwX8lJiC0 - Volodymyr Groysman (@VGroysman) 17 декабря 2018 г.

Напомним, что в Государственном бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 1,6 млрд гривен на поддержку Фонда энергоэффективности.

Как сообщал OBOZREVATEL 11 декабря Евросоюз перечислил Украине первый транш макроэкономического кредита на 500 млн евро. Деньги были предоставлены на проведение ряда реформ с процентной ставкой 1,25%. Долг надо погасить до апреля 2033 года.