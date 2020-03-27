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27 марта • обновлено в 12:21
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На Донбассе террористы устроили ЧП в разгар пандемии и поставили ультиматум

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На Донбассе люди в разгар пандемии коронавируса остались без воды из-за отказа террористов обеспечить безопасность сотрудникам Донецкой фильтровальной станции.

Об этом заявил внефракционный народный депутат Муса Магомедов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что террористы требуют признать их субъектами переговоров по Донбассу.

"Плохие новости. Воды сегодня не будет. Представители ОРДЛО ставят ультиматум - конструктив по ДФС будет только в обмен на признание их субъектами переговоров. Люди стали, по сути, заложниками", – написал он.

Отметим, что речь идет как об оккупированной территории, так и о подконтрольной украинским властям.

Вода на Донбассе

Вода на Донбассе

Позже Магомедов обнародовал видео, в котором сказал, что миссия ОБСЕ смогла договориться с террористами о допуске сотрудников станции для дальнейшего ее ремонта.

"ОБСЕ смогло договориться о том, что с завтрашнего дня будут допущены сотрудники на работу. Уже есть договоренности о сопровождении. Поэтому будем надеяться, что уже с завтрашнего дня (28 марта) вода появится в Верхнеторецком и другим населенных пунктах", – сказал нардеп.

Напомним, компания "Вода Донбаса" с 25 марта остановила работу Донецкой фильтровальной станции (ДФС), что привело к прекращению водоснабжения на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО.

  • В протоколах Россия в статусе гаранта-наблюдателя значится наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

  • Народные депутаты от фракции "Слуга народа" опубликовали совместное заявление, в котором отметили невозможность подачи воды в оккупированный Россией Крым, а также создание так называемого консультативного органа с ОРДЛО.

  • Изначально под заявлением подписалось около 10 нардепов, но затем это вызвало широкий резонанс и под ним подписалось 40 человек.

  • Позже глава Офиса президента Андрей Ермак встретился с нардепами, которые выступили против так называемого консультативного органа, и заявил, что Украина не ведет и не будет вести переговоры с террористами ОРДЛО.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Темы
Война на Донбассе Коронавирус
Персона
Муса Магомедов
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
За міжнародним правом, забеспечувати життєвонеобхідними засобами окуповані території мають окупанти!!!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
так им и положено предателям пусть наслаждаются
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