"Мы всегда с Украиной!" Трюдо пообещал новый удар для России

Канада готова рассмотреть расширение санкций против России из-за нарушения ею международного законодательства и вторжения в Украину.

Об этом после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

"По нашему мнению, очень важно, чтобы Россия действительно продемонстрировала положительные действия. Мы и в дальнейшем будем твердо стоять с Украиной, в том числе, накладывая санкции на российских чиновников. Мы всегда будем делать это, поскольку являемся друзьями Украины", - сказал Трюдо.

Зеленский и Трюдо Укринформ

Он также раскритиковал решение Совета Европы вернуть России полноправное членство в организации.

"Мы были разочарованы возвращением России в Совет Европы, вопреки тому, что захваченные в Азове украинские моряки не были возвращены", - подчеркнул премьер-министр Канады.

В то же время Трюдо добавил, что согласовывает антироссийскую санкционную политику с международными партнерами.

"Мы имеем едва ли не самый длинный перечень санкций против России среди всех стран мира, однако делаем это параллельно с нашими международными союзниками и партнерами, поскольку очень обеспокоены действиями российского флота против Украины", - подытожил глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июля Зеленский в рамках официального визита в Канаду провел встречу с премьер-министром страны.

В ходе встречи стало известно, что Канада намерена выделить Украине 25 млн долларов помощи в реализации реформ по развитию демократии и уже увеличила поддержку мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

По словам Зеленского, в ближайшие месяцы будет подписано соглашение о мобильности молодежи. Он отметил, что украинцы смогут приезжать в Канаду на срок до 1 года на работу и учебу.

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