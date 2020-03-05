МВФ подсчитал миллиардные потери из-за коронавируса

Вспышка коронавируса обрушила совокупный доход стран-лидеров по добыче нефти на 15%.

Об этом заявила в среду, 4 марта, глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщается в Twitter фонда.

Она подчеркнула, что снижение цен на 15% привело к тому, что основные экспортеры нефти уже потеряли примерно $10 млрд. При этом прогноз роста экономики стран Ближнего Востока "будет ниже, чем ожидалось".

Темпы роста мировой экономики в 2020 году сократятся по сравнению с предыдущим годом, масштабы падения будут зависеть, в частности, от ситуации с распространением коронавируса, добавила Георгиева.

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 18 февраля, упали в ходе азиатских торгов

"При любом сценарии в 2020 году рост мировой экономики замедлится ниже уровня, который был в прошлом году. Насколько значительно он снизится и как долго это будет длиться, будет зависеть от эпидемии коронавируса, а также от качества, своевременности и эффективности принимаемых мер", - сказала она.

Международный валютный фонд готов выделить $50 млрд в экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

По состоянию на 27 января количество зараженных достигло 2794 человек, погиб уже 81 человек.

За пределами материкового Китая подтвердили случаи заражения коронавирусом в Гонконге (8 случаев), Макао (5 случаев), Таиланде (8 случаев), Австралии (5 случаев), Малайзии (4 случая), Сингапуре (4 случая), Франции (3 случая), Японии (4 случая), Южной Кореи (4 случая), Тайване (5 случаев), США (5 случаев), Вьетнаме (2 случая), Непале (1 случай), Канаде (1 "вероятно подтвержденный" случай ) и на острове Хайнань (подтвержден 31 случай).

Эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

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