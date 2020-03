МВФ подсчитал миллиардные потери из-за коронавируса

Вспышка коронавируса обрушила совокупный доход стран-лидеров по добыче нефти на 15%.

Об этом заявила в среду, 4 марта, глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщается в Twitter фонда.

Она подчеркнула, что снижение цен на 15% привело к тому, что основные экспортеры нефти уже потеряли примерно $10 млрд. При этом прогноз роста экономики стран Ближнего Востока "будет ниже, чем ожидалось".

Темпы роста мировой экономики в 2020 году сократятся по сравнению с предыдущим годом, масштабы падения будут зависеть, в частности, от ситуации с распространением коронавируса, добавила Георгиева.

"При любом сценарии в 2020 году рост мировой экономики замедлится ниже уровня, который был в прошлом году. Насколько значительно он снизится и как долго это будет длиться, будет зависеть от эпидемии коронавируса, а также от качества, своевременности и эффективности принимаемых мер", - сказала она.

Международный валютный фонд готов выделить $50 млрд в экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой заболевания.

