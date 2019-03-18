МВФ обратился к Украине из-за отмены наказания за незаконное обогащение

Международный валютный фонд, посол США и глава представительства Европейского Союза в Украине обратились в профильный комитет Верховной Рады с письмом, в котором просят отложить рассмотрение всех 13 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

"Просят отложить рассмотрение всех законопроектов, потому что они несовершенны, в том числе и президентский", – заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин, передает "Интерфакс-Украина".

В частности, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Изменения в ст. 368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект парламент принял в целом в феврале 2018 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместо отмененной статьи президент Украины Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Документ возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы – в настоящее время зарегистрировано 12 законопроектов от парламентариев.

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