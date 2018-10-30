Морская блокада: Украину призвали дать резкий отпор России

Украину призвали усилить морскую пограничную безопасность из-за агрессии России в Черном и Азовском морях.

Как заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, государство-агрессор своими действиями создает предпосылки для экономической блокады морских и речных портов Украины, передает пресс-служба ведомства.

"Помимо традиционных угроз, с которыми сталкивается любое государство по обеспечению морской пограничной безопасности, продолжаются нарушения норм международного морского права в исключительной (морской) экономической зоне и в аннексированном территориальном море", - заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о срочных мерах в ответ на российскую блокаду в Черном море.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинские порты понесли более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море.