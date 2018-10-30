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Морская блокада: Украину призвали дать резкий отпор России

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Украину призвали усилить морскую пограничную безопасность из-за агрессии России в Черном и Азовском морях.

Как заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал, государство-агрессор своими действиями создает предпосылки для экономической блокады морских и речных портов Украины, передает пресс-служба ведомства.

"Помимо традиционных угроз, с которыми сталкивается любое государство по обеспечению морской пограничной безопасности, продолжаются нарушения норм международного морского права в исключительной (морской) экономической зоне и в аннексированном территориальном море", - заявил он.

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Морская блокада: Украину призвали дать резкий отпор России

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о срочных мерах в ответ на российскую блокаду в Черном море.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинские порты понесли более миллиарда гривен убытков из-за действий России в Азовском море.

Место
Украина
Объекты
Черное мореАзовское мореГосударственная пограничная служба Украины
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Предлагаю лихую кавалерийскую атаку на боевые корабли России , хренли же простаивает самая сильная армия на континенте , пущай овес отрабатывают .
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Проходил мимо
Проходил мимо
"Купили" два судна ну за очень большие бабки. Что там писали, более миллиарда гривен или несколько лярдов? А ведь наверно было "великое достижение" когда эти суда арестовывали.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Какая блокада? Какая агрессия? Россия просто усилила меры контроля и безопасности после призывов со стороны украины (Мосийчук, Корчинский ...) к проведению тер. актов в регионе и пиратских действий со стороны щеневмерлой!
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