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/Новости экономики

Мировые цены на нефть стремительно обвалились

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Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 31 мая, в ходе азиатских торгов снизились после обвала, который произошел днем ранее.

В частности, стоимость июльских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 66,02 доллара за баррель, что на 5,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 5% – до 56,01 доллара за баррель.

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Котировки Brent снизились

Котировки Brent снизились

ICE Futures

Котировки WTI снизились

Котировки WTI снизились

ICE Futures

Согласно данным министерства энергетики Соединенных Штатов, запасы нефти в стране за неделю уменьшились на 282 тысячи баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, ожидали более существенного снижения запасов – на 1,4 миллиона баррелей, передает "Интерфакс".

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 16 тысяч баррелей.

Одновременно с этим добыча нефти в США выросла на 100 тысяч баррелей в сутки – до 12,3 миллиона.

Цены на нефть снизились ​​​​​

Цены на нефть снизились ​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Меньше денег этим скотам с расеи - меньше смертей по всему миру. Эти мародеры не смогут финансировать войну!
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леня зе
леня зе
так это перемога или зрада?
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2 из 3 ответов | показать все
леня зе
леня зе
Махал Махалыч,🖕 🐷
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руденко евгений
руденко евгений
Махал Махалыч, проспись!
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