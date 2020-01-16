"Хватит бисер метать!" Милованов вступился за Гончарука и вызвал насмешки в сети

Министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов встал на защиту премьер-министра Алексея Гончарука, чьи разговоры о ситуации в стране и президента Владимире Зеленском слили в сеть.

Своим мнением чиновник поделился на странице в Facebook, вызвав насмешки среди пользователей.

"Я поддерживаю премьер-министра. Алексей – лучший премьер-министр за всю историю Украины. И я это докажу вам фактами. Нет коррупции в правительстве, нет дерибана позиций, нет дерибана бюджета, нет дерибана государственных предприятий. Есть квоты в политических назначениях. В моем министерстве все назначения и увольнения делаю я. Такого в Украине никогда не было. Всегда вкручивали "смотрящих", – написал Милованов.

Милованов вступился за Гончарука и вызвал насмешки

Он заверил, что сейчас якобы происходит "наезд" на премьера от тех, кто хочет поставить на его место "своего" нечестного человека.

Милованов также написал, что уровень экономики в Украине стал "лучшим за годы".

"Сейчас экономика Украины растет высокими темпами – в II и III кварталах темпы роста ВВП превысили 4% и были одними из самых высоких в Европе. Укрепление обменного курса и накопления международных резервов (до 7-летнего максимума – 25 млрд долларов) отражают стремительное улучшение оценок украинской экономики населением, бизнесом и нерезидентами, а также улучшения состояния текущего счета платежного баланса. Дефицит текущего счета за 11 месяцев 2019 года сократился до 3,4 млрд долл США (с 4,2 млрд долл США за 11 месяцев 2018 года), тогда как приток прямых иностранных инвестиций вырос до 2,5 млрд долларов за этот же период", – написал министр.

"Пусть злятся, пусть пытаются нас скинуть – это нормально. У них не получится и мы – вся Украина – победим", – резюмировал Милованов.

У пользователей такая позиция вызвала насмешки. Многие написали, что министр только говорит, не подкрепляя свои слова фактами.

"Заканчивайте с эпитетами: лучший, величайший. Где? Кто? Почему не ощущается народом, сюда не относить министров и замов, которые получают нереальные зарплаты", "Это просто слова, где тут факты? Как он может быть лучшим еще ничего не сделав?", "Перечислены успехи предыдущего "корупційного уряду", "Да какие нахр*н инвестиции? Вы в другом мире живёте", "Да ладно, для чего вы этот бисер разбрасываете", "Факты? Фантазеры!", "Кукушка хвалит петуха", – отметили в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждались курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

Позже в сети появилась вторая часть скандального разговора якобы премьер-министра Гончарука, в которой он обсуждает экономическую ситуацию в стране.

В сети опубликовали третью часть разговора премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка – Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. В беседе обсуждали ревальвации гривны до 20 грн/$ и экономическую стратегию развития Украины.

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