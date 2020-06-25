Украинцам дали совет в карантин: не останьтесь без работы

Украинцам посоветовали максимально "обезопасить" свое рабочее место на период карантина. Главная задача – не остаться без работы.

Об этом сказано в материале OBOZREVATEL. Экс-министр экономразвития Тимофей Милованов считает, что сейчас важно оставаться конкурентноспособным, гибким, идти на уступки и предлагать новые навыки.

"Попробуйте договориться с начальством, предложите или согласитесь, если нужно, на уменьшение зарплаты, на временное уменьшение зарплаты. Предложите помощь в трансформации бизнеса в связи с кризисом, тогда вы точно будете важны для компании. Если будет необходимо, согласитесь на переход на другие функцию. Будьте гибкими, учитесь. Самое главное – обеспечить безопасность рабочего места", – посоветовал Милованов.

Кроме того, в сложившихся обстоятельствах важно сохранять психологическое здоровье: обязательно встречаться с друзьями, соблюдая нормы безопасности, заниматься физической культурой, читать и т.д.

Отметим, что Украине будет сложнее, чем большинству стран пережить кризис из-за ряда факторов.

Уровень падения ВВП Украины выше, чем у всех соседних стран и в среднем по миру. Наша экономика относится к "развивающимся", то есть мы все еще в поиске удачной экономической модели, не завоевали свои выгодные позиции в торговле и остаемся неэффективными.

"Сами по себе украинцы работают достаточно эффективно, именно поэтому наши заробитчане востребованы во всех сферах, от высококвалифицированных до простых рабочих. Но технологии, рынки, производственные цепочки значительно отстают от европейских", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за коронакризиса 88% украинцев оказались не готовы рискнуть и сменить работу.