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МирСпорт

/Новости экономики

Миллионы россиян стали невыездными: чем провинились

8.6тЧитать материал на украинском

Около 3-х миллионов россиян стали невыездными из-за долгов перед банками, а также неуплаты алиментов и штрафов.

Как пишет РосБалт, всего в разработке у судебных приставов находятся 4,5 млн долгов перед кредитными организациями на общую сумму 1,7 трлн руб. Таким образом, средняя сумма долга составляет 377 тыс. руб. Каждому третьему должнику из-за долгов был ограничен выезд за границу.

По почти половине производств (46%) приставы были вынуждены наложить взыскание на доходы должников. Всего за 8 месяцев 2018 года приставы взыскали с должников 85,9 млрд руб.

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Всего ограничения в выезде из-за различных просрочек в платежах (в том числе по алиментам и штрафам) касаются 2,8 млн граждан России. С прошлого года это число значительно возросло — в 2017 году ограничения касались лишь 1,6 млн граждан. В июле служба судебных приставов сообщала о том, что в списке невыездных находились 2,5 млн человек. Таким образом, всего за два месяца запрет на выезд из страны был введен еще для 300 тыс. человек.

Согласно статистике по регионам, рекордсменами​ по числу вынесенных постановлений о временном ограничении на выезд должников из России оказались Краснодарский край (172,7 тыс.), Москва (154,6 тыс.) и Башкортостан (149,4 тыс.).

Как ранее писал OBOZREVATEL, россиянам посоветовали самим себе зарабатывать на пенсию.

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Галицький Данило
Галицький Данило
Это невыездные, это потенциальное пушечное мясо для всякого рода ихтамнетов, чвк, отпускников, заблудившихся, впопучленцев и остальной сруцкой братии, которая будет идти убивать, грабить, сама дохнуть, чтоб отдать долг.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
В последнее время в Украине участились случаи, когда украинцев не пускают за границу из-за долгов. Причем причиной невыезда становятся скромные неоплаченные коммунальные квитанции, штрафы за нарушение правил дорожного движения, кредитные обязательства и алименты Политолог Олександр Охрименко говорит: решения о невыезде суды штампуют уже пачками, как под копирку. В реестре судебных решений уже тысячи невыездных приговоров.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Stepanenko Sania, ну так в России и население куда больше, чем в Украине. Даже если считать официальные цифры...
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Stepanenko Sania, Так у вас ещё всё впереди! Тут заметен прогресс!
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Эти нищеброды и так не могут выехать
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Kiev Mangust, А, да!... Ещё! В 2018 году в Крыму отдохнули 830 тыс украинцев!
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Kiev Mangust, Дебил. специально для тебя, Найти цифры сколько украинцев отдохнуло в 17 и 18 году за рубежом не удалось! Наверно цифра НЕИСЧИСЛИМА и написать её невозможно!! Нашел лишь такое: "..Летом за границей отдохнуло на 15-20% больше украинских туристов по сравнению с прошлым годом. Основная масса путешественников была в Турции и Египте. Количество отдохнувших в Турции летом увеличилось примерно на 25% по сравнению с прошлым годом...Украинцы летом не воспользовались безвизом для отдыха в Европе.....В Бердянске в этом году отдохнуло около 1,5 млн человек. " Ну вот как- то так!
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