Самые богатые люди мира обеднели из-за Трампа

У самых богатых людей мира (500 человек) капитал сократился на $63 млрд из-за торговой политики президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается, что миллиардеры теряют деньги, через торговую войну США против Китая и изменение стоимости акций на рынке.

Так, в течение 6 последних месяцев общее состояние людей, которые входят в расчет индекса миллиардеров сократилось на 1,2%.

К тому же, через вызванные торговой войной факторы сократилось состояние самого богатого человека Европы Бернерда Арнолта. Он потерял $3,5 млрд. Сообщается, что бизнес Арнолта - продажа дорогих аксессуаров и модной одежды.

Отмечается, что братья Ален и Джерард Вертхаймер, владеющие Chanel, потеряли $775 млн.

В то же время, в Bloomberg отмечают, что состояние Джеффа Безоса (основатель Amazon), Марка Цукерберга (Facebook) и Билла Гейтса (Майкрософт) за данный период наоборот выросло.

Как сообщал OBOZREVATEL, самым богатым человеком в мире является основатель американской торговой компании Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $142 млрд.