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13 декабря • обновлено в 19:19
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Меркель после "нормандского саммита" сделала важное заявление о санкциях против России

2.1т
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что снимать санкции с России пока что рано.

Как передает Укринформ, об этом Меркель сказала после декабрьского заседания Европейского совета, отметив, что новая команда руководства ЕС "демонстрирует желание делать все для эффективной работы".

"Французский президент Эммануэль Макрон и я вчера сообщили о результатах нормандского саммита. Хотя мы и могли сказать, что есть определенные шаги, но они недостаточны, чтобы мы могли снять санкции", – заявила Меркель.

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Ангела Меркель, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин

МК

Как писал OBOZREVATEL, накануне Европейский совет продлил на 6 месяцев санкции против Российской Федерации из-за войны в Украине.

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Темы
Санкции против России Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Брижит Макрон Ангела Меркель
Место
Германия
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