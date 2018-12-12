Меркель неожиданно предложила продлить санкции против России

Кацлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ выступает за продление санкций против России, срок действия которых истекает в конце января.

Как она заявила в среду, 12 декабря, в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев, Россия отказалась от расширения миссии ОБСЕ на Керченский пролив и Азовское море, передает ТАСС.

"Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций", - сказала она. Она также выразила "обеспокоенность в связи с действиями России". "Мы не приемлем фактические претензии (России. - Ред.) на Азовское море. Мы пытались добиться расширения (миссии. - Ред.) на Керченский пролив и Азовское море, но Россия это отклонила", — отметила Меркель.

Кроме того, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Меркель вместе с президентом Франции Эммануелем Макроном доложат на саммите ЕС о выполнении "Минских договоренностей" для рассмотрения вопроса о продлении санкций против Москвы.

Ангела Меркель

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

Позже генпрокурор Юрий Луценко выступил за введение санкций против отдельных юридических и физических лиц РФ, в частности, за заморозку их активов на территории Украины в связи с вооруженной агрессией россиян в Черном море.

В свою очередь Бельгия и Литва выступили за введение дополнительных мер давления на РФ из-за агрессии в Черном море.

27 ноября стало известно, что Германия и Франция не считают необходимым ужесточать санкции против России из-за ее агрессии в Керченском проливе.