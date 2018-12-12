МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Меркель неожиданно предложила продлить санкции против России

3.7тЧитать материал на украинском

Кацлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ выступает за продление санкций против России, срок действия которых истекает в конце января.

Как она заявила в среду, 12 декабря, в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев, Россия отказалась от расширения миссии ОБСЕ на Керченский пролив и Азовское море, передает ТАСС.

"Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций", - сказала она. Она также выразила "обеспокоенность в связи с действиями России". "Мы не приемлем фактические претензии (России. - Ред.) на Азовское море. Мы пытались добиться расширения (миссии. - Ред.) на Керченский пролив и Азовское море, но Россия это отклонила", — отметила Меркель.

Кроме того, глава Евросовета Дональд Туск заявил, что Меркель вместе с президентом Франции Эммануелем Макроном доложат на саммите ЕС о выполнении "Минских договоренностей" для рассмотрения вопроса о продлении санкций против Москвы.

Новости
''Россия должна почувствовать'': Климкин предложил ЕС несколько типов санкций

Ангела Меркель

Ангела Меркель

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.

Позже генпрокурор Юрий Луценко выступил за введение санкций против отдельных юридических и физических лиц РФ, в частности, за заморозку их активов на территории Украины в связи с вооруженной агрессией россиян в Черном море.

В свою очередь Бельгия и Литва выступили за введение дополнительных мер давления на РФ из-за агрессии в Черном море.

27 ноября стало известно, что Германия и Франция не считают необходимым ужесточать санкции против России из-за ее агрессии в Керченском проливе.

Меркель неожиданно предложила продлить санкции против России

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Ангела Меркель
Место
Германия
Теги
санкции Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
7
10
Смешно
9
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Марченко Юра
Марченко Юра
Бабусю жалко, замучилась она с идиотами в ЕС
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Соломко Олесь
Соломко Олесь
Новина цікава, ала "ботоксний" вже дав відсіч Макрону, переодягнувши сотні своїх агентів в "жовті жилети". Наразі це може очікувати й Меркель. Очікую на продовження вже підзабутої класики "Фантомас розбушувався", але тепер вже під назвою "Пунтомас оскаженів"!))) Всім раджу прочитати у Вікі статтю про літературного антигероя на ім"я Фантомас і його психологічну характеристику, буде цікаво!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Хер-рак, по скрепам. Еще разок. Недавече ватотроли визжали, что "ГерманияНаш" и не будет санкций. А я говорю: подождите-подождите, не так быстро. Я уже понял сценарий. В начале возникает идея санкций. Потом начинаются торги, выебоны , "буду-не буду".. (для раше-СМИ - отдельная порция, для дибиловатников).. в общем стандартный Дурдом "Ромашка". Но все палят, что же скажет США и Великобритания. А те, херак - санкции. И понеслось эффект домино. Все, кто вчера что-то возникал и топал ногами, сегодня уже дают предложения по санкциям. И даже ватная Венгрия. Ждите полезных санкций, короч, и скоро уже в костюмах аниматоры будут не только роботов изображать. ;)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги