Лукашенко заявил о готовности объединения с Россией и поставил условие

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна согласна стать частью "союзного государства", если РФ откажется от своего рубля.

Также в других сферах Беларусь должна быть равной в правах с Россией, а не смотреть на нее как на "старшего брата". Об этом глава государства заявил в четверг, 2 апреля, передает БелТА.

Лукашенко жестко высказался о "союзном государстве"

"У нас есть договор о создании "союзного государства". Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Даже возьмем самый серьезный, который сегодня обсуждается. Допустим, единая валюта. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Это не белорусский рубль, не российский", – заявил Лукашенко.

По его словам, эмиссионный центр (орган, который будет выпускать деньги), не должен находиться в РФ.

"Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы - большие, а вы - малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться", – сказал Лукашенко.

Сейчас же, по словам Лукашенко, ни о каком объединении не может идти речи, поскольку нарушен принцип "равные условия для людей, предприятий, государств". А ситуация с эпидемией коронавируса показала, что Россия в одностороннем порядке перекрыла границы, не посоветовавшись с Беларусью.

"А как насчет формулы "друг познается в беде"? – возмутился Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси поставили ультиматум России по созданию "союзного государства": ни о каком объединении не может идти речи, пока не будут решены вопросы с нефтью.

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