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23 мая • обновлено в 11:41
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Лещенко пояснил огромную зарплату в "Укрзалізниці" и рассказал, как туда попал

4.7т
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Член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко подтвердил, что его зарплата на должности составляет 332 тыс. гривен в месяц.

Об этом он сообщил в интервью "Бабель". При этом он уточнил, что такой оклад у него был до понижения Кабмином.

"В конце апреля правительство ограничило зарплаты чиновников и членов набсоветов до конца карантина до 47 тысяч гривен — это максимальная сумма", – сказал он.

Он также пояснил, почему у него такая высокая зарплата (332 тыс. грн) и какие обязанности он исполняет на своей должности.

"Сначала о деньгах, набсовет сам себе зарплаты не устанавливает. Их учредили законом, принятым во времена Порошенко, за который я, кстати, не голосовал. Я считаю несправедливым, что все обсуждают меня, но не тех, кто был на этом месте раньше. В каком-то смысле это цена моей публичности. Что касается задач, то члены набсовета не борются с коррупцией, они координируют соответствующие подразделения внутри", – сообщил топ-менеджер УЗ.

Сергей Лещенко

Сергей Лещенко

glavcom.ua

Он также рассказал, как попал в набсовет "Укрзалізниці": "Был конкурсный отбор. Мою кандидатуру подали в пакете вместе со Славомиром Новаком, руководителем "Укравтодора" времен Петра Порошенко. Конкурсная комиссия выбрала меня".

Лещенко также сказал, что не знает, как он попал в этот пакет, поскольку это "не его кухня".

"Это конкурсная комиссия собрала заявки. Я заполнил пакет документов и отправил его на конкурс", – заключил он.

Лещенко также рассказал, что в компании есть департамент безопасности, в котором работает 200 человек.

"Перезапуск всей безопасности УЗ — один из наших топ-приоритетов. Мы сейчас утверждаем новую структуру этого департамента и прощаемся с коррумпированными руководителями, которые уже заняли очередь, чтобы восстанавливаться в должностях через суды", – сообщил он.

У него спросили, почему такую работу за значительно меньшую зарплату не может выполнять профессиональный эксперт в транспортной сфере?

"Потому что у экспертов — конфликт интересов. Нет просто любителей железной дороги, собиравших в детстве марки с паровозами. Большинство экспертов так или иначе связаны с бизнесами, которые работают в связке с железной дорогой — это поставщики железной дороги или потребители ее услуг", – ответил Лещенко.

По его словам, когда в компании есть набсовет, в глазах третьих лиц она выглядит более ответственной.

"Например, компании с набсоветом могут привлекать средства на мировых финансовых рынках для своего развития. "Укрзалізниця" провела размещение евробондов. Набсовет УЗ состоит из семи членов, четверо из них независимы, а три назначены акционером УЗ — Кабмином", – добавил член набсовета УЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, член наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко за март 2020 года получил 332 тысячи гривен зарплаты.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Сергей Лещенко
Место
Украина
Теги
Укрзалізниця зарплата
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