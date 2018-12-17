Растаможка "еврономеров": когда заработает временный порядок регистрации

В Украине постановление Кабинета министров о временном порядке таможенного оформления авто на европейских номерах начнет действовать с 18 или 19 декабря.

Об этом заявила председатель подкомитета по вопросам таможенной политики Татьяна Острикова на своей странице в Facebook. По ее словам, это постановление в понедельник, 17 декабря, опубликуют на сайте Кабинета министров. Она уточнила, что дата вступления в силу зависит от публикации в правительственной газете "Урядовий кур’єр".

"Многие спрашивают, когда будет правительственное постановление о временном порядке таможенного оформления "еврономеров". Его люди уже называют "Шваке минус 25", и оно подтверждает, что таможенное оформление авто граждан осуществляется по их фактурной стоимости. Отвечаю: сегодня оно будет опубликовано на сайте Кабмина, а в силу вступит во вторник или среду (в зависимости от даты публикации в правительственном курьере)", — сказано в сообщении.

По ее информации, по состоянию на 9 утра понедельника уже растаможено 3 513 авто на иностранной регистрации и уплачено 236 млн грн таможенных платежей.

"Причины известны — издевательство на таможнях, искусственное завышение стоимости авто, завышение стоимости брокерских услуг и другие препятствия, саботаж от таможен", — заключила Острикова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября Верховная Рада поддержала новые правила растаможки автомобилей с европейской регистрацией в Украине. Закон предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3000 и более 3000 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом до 3500 и более 3500 куб. см вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150.

Также Рада ввела крупные штрафы за нарушение правил ввоза таких автомобилей на территорию Украины. Владельцы автомобилей на еврономерах не согласны с рядом положений этих законов, из-за чего во многих регионах Украины проходили акции протеста.