Справочный курс доллара на 28 апреля установлен на отметке 27,10 грн, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Евро при этом зафиксирован на уровне 29,41 грн, таким образом он вырос на 8 копеек.
Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.
Курс НБУ на 28 апреля
100 долларов США – 2710 грн
100 евро – 2941 грн
*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.
Курс евро НБУ
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Курс доллара НБУ
Скриншот
Курс валют в банках
Доллар
Покупка – 27,26 грн/$
Продажа – 27,30 грн/$
Курс доллара в банках
Скриншот
Евро
Покупка – 29,49 грн/€
Продажа – 29,54 грн/€
Курс евро в банках
Скриншот
Курс валют в обменниках
Доллар
Покупка – 27,26 грн/$
Продажа – 27,3 грн/$
Курс доллара в обменниках
Скриншот
Евро
Покупка – 29,49 грн/€
Продажа – 29,54 грн/€
Курс евро в обменниках
Скриншот
Курс валют на черном рынке
Доллар
Покупка – 27,27 грн/$
Продажа – 27,3 грн/$
Курс доллара на черном рынке
Скриншот
Евро
Покупка – 29,2 грн/€
Продажа – 29,3 грн/€
Курс евро на черном рынке
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля НБУ установил справочный курс валют на таком уровне:
доллар – 27,14 грн;
евро – 29,33 грн.
В Украине курс доллара после решения Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8% будет торговаться около отметки в 27 грн/$.
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