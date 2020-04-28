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28 апреля • обновлено в 09:29
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Доллар приблизился к новой отметке: появился курс валют на 28 апреля

4.6т
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Справочный курс доллара на 28 апреля установлен на отметке 27,10 грн, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Евро при этом зафиксирован на уровне 29,41 грн, таким образом он вырос на 8 копеек.

Об этом сказано на сайте Национального банка Украины.

Курс НБУ на 28 апреля

100 долларов США – 2710 грн

100 евро – 2941 грн

*Национальный банк публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс евро НБУ

Курс евро НБУ

Скриншот

Курс доллара НБУ

Курс доллара НБУ

Скриншот

Курс валют в банках

Доллар

Покупка – 27,26 грн/$

Продажа – 27,30 грн/$

Курс доллара в банках

Курс доллара в банках

Скриншот

Евро

Покупка – 29,49 грн/€

Продажа – 29,54 грн/€

Курс евро в банках

Курс евро в банках

Скриншот

Курс валют в обменниках

Доллар

Покупка – 27,26 грн/$

Продажа – 27,3 грн/$

Курс доллара в обменниках

Курс доллара в обменниках

Скриншот

Евро

Покупка – 29,49 грн/€

Продажа – 29,54 грн/€

Курс евро в обменниках

Курс евро в обменниках

Скриншот

Курс валют на черном рынке

Доллар

Покупка – 27,27 грн/$

Продажа – 27,3 грн/$

Курс доллара на черном рынке

Курс доллара на черном рынке

Скриншот

Евро

Покупка – 29,2 грн/€

Продажа – 29,3 грн/€

Курс евро на черном рынке

Курс евро на черном рынке

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля НБУ установил справочный курс валют на таком уровне:

  • доллар – 27,14 грн;

  • евро – 29,33 грн.

В Украине курс доллара после решения Национального банка снизить учетную ставку с 10 до 8% будет торговаться около отметки в 27 грн/$.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар евро гривня
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