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Курс изменится: экономист объяснил, как новая программа МВФ повлияет на доллар в Украине

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Новая программа Международного валютного фонда для Украины позволит немного стабилизировать курс доллара.

"Будет меньше переживаний относительно девальвационных ожиданий, которые также играют на понижение курса", – сообщил экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец в интервью "Апострофу".

По его словам, чем меньше девальвационные ожидания, тем больше инвесторы уверены в будущем и заинтересованы вкладывать деньги.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда (МВФ) и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Соглашение подлежит утверждению менеджментом фонда и одобрению его советом директоров. Заседание совета ожидается в конце года после принятия Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год в соответствии с рекомендациями МВФ и увеличения тарифов на газ до рыночного уровня.

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Тема
Курс валют
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Объект
МВФ
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