Курс доллара в Украине резко изменится: прогноз

Уже несколько дней курс доллара в Украине непрерывно растет. До этого валюта подешевела до рекордной в 2019-м отметки, подобравшись к 26,2-26,3 грн/$. Теперь же тенденция изменилась.

"Нацбанк был даже вынужден сменить роль покупателя валюты на межбанке на продавца", – поясняет старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, говорится в материале OBOZREVATEL Так, регулятор для того, чтобы сгладить подорожания доллара, начал продавать американскую валюту со своих запасов.

Аналитик уверен: в ближайшую неделю американская валюта продолжит дорожать, однако это не означает, что тренд окончательно сломлен. "Краткосрочное снижение национальной валюты, вероятно, продолжится. На ближайшую неделю мы ожидаем рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,2 грн", – прогнозирует Иосуб.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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