Доллар в Украине подорожает: экономист дал прогноз на 2019 год

В Украине курс гривни к доллару накануне президентских выборов приблизится к отметке в 28 грн/$. Затем Украину ожидает период курсового "затишья", который закончится перед выборами в Верховную Раду.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он назвал факторы, которые будут влиять на курс доллара в 2019 году.

"Будет однозначно ослабление курса, мы увидим, что уже на сегодняшний момент Национальный банк ослабил на 5 копеек. Этот процесс ближе к выборам будет продолжаться и наверное мы вернемся к цифре 28 грн/$ в среднем. Потом у нас будет летнее затишье. В сентябре мы опять увидим начало избирательной кампании, и это в определенной мере повлияет на курс", – рассказал Пендзин.

"В госбюджете-2019 среднегодовой курс 29,4 грн/$. Он высосан из пальца. Реально будет, я думаю, 28,3-28,4 грн/$", – спрогнозировал он.

Эксперт рассказал, что на сегодняшний момент влияет на курс гривни к доллару: "Неплохая конъюнктура на мировых рынках. Мы больше экспортировать не стали, но сырье, которое мы экспортируем, стало чуть-чуть дороже. Второй момент – предвыборный этап… Мы имеем огромное количество кандидатов в президенты. Часть этого финансируется из официальных источников, предвыборных фондов, но львиная доля идет в виде черного кэша. Черный кэш идет через конвертацию валюты в гривню. Эта конвертация давит на валютный рынок".

"Также у нас в январе-феврале были достаточно большие заимствования Минфина, сюда пришли деньги, Всемирный банк дал 630 млн долларов", – добавил экономист.

money24.kharkov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс доллара в Украине приблизился к рекордной за 9 месяцев отметки в 26 грн/$. Последний раз американская валюта приближалась к такой цене еще летом 2018-го.

Министерство экономического развития спрогнозировало курс доллара в Украине на три года. По прогнозам Минэкономики, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$. В то же время в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре - 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!