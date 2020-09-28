Доллар пробил максимальную отметку за год: свежий курс валют в Украине
Доллар перешагнул максимальную отметку в Украине в 2020 году
Евро также держится на высоких отметках
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время украинская валюта обвалится еще сильнее
Курс доллара в понедельник, 28 сентября, вырос на 2 копейки и установился на уровне 28,26 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,87 грн (-2 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс НБУ на 28 сентября
1 доллар США – 28,26 грн (+2 коп.)
1 евро – 32,87 грн (-2 коп.)
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Курс валют в банках
Доллар:
Покупка – 28,19 грн/$
Продажа – 28,4 грн/$
Евро:
Покупка – 32,6 грн/€
Продажа – 33,08 грн/€
Курс валют в обменниках
Доллар:
Покупка – 28,25 грн/$
Продажа – 28,32 грн/$
Евро:
Покупка – 32,77 грн/€
Продажа – 32,89 грн/€
Курс валют на черном рынке
Доллар:
Покупка – 28,27 грн/$
Продажа – 28,30 грн/$
Евро:
Покупка – 32,78 грн/€
Продажа – 32,87 грн/€
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в ближайшую неделю может добавить около 30 копеек и перейти очередную знаковую отметку в 28,5 грн/$. Грядущее возвращение НДС, обострение эпидемиологической ситуации и укрепление американской валюты в мировой корзине уже в ближайшее время подтолкнет курс к уверенному росту.