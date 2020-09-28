Доллар пробил максимальную отметку за год: свежий курс валют в Украине

Курс доллара в понедельник, 28 сентября, вырос на 2 копейки и установился на уровне 28,26 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,87 грн (-2 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 28 сентября

1 доллар США – 28,26 грн (+2 коп.)

1 евро – 32,87 грн (-2 коп.)

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,19 грн/$

Продажа – 28,4 грн/$

Евро:

Покупка – 32,6 грн/€

Продажа – 33,08 грн/€

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,25 грн/$

Продажа – 28,32 грн/$

Евро:

Покупка – 32,77 грн/€

Продажа – 32,89 грн/€

Курс валют на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,27 грн/$

Продажа – 28,30 грн/$

Евро:

Покупка – 32,78 грн/€

Продажа – 32,87 грн/€

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в ближайшую неделю может добавить около 30 копеек и перейти очередную знаковую отметку в 28,5 грн/$. Грядущее возвращение НДС, обострение эпидемиологической ситуации и укрепление американской валюты в мировой корзине уже в ближайшее время подтолкнет курс к уверенному росту.