Доллар пробил максимальную отметку за год: свежий курс валют в Украине

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
2,5 т.

  • Доллар перешагнул максимальную отметку в Украине в 2020 году

  • Евро также держится на высоких отметках

  • Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время украинская валюта обвалится еще сильнее

Курс валют в Украине

Курс доллара в понедельник, 28 сентября, вырос на 2 копейки и установился на уровне 28,26 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,87 грн (-2 коп.).

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс НБУ на 28 сентября

  • 1 доллар США – 28,26 грн (+2 коп.)

  • 1 евро – 32,87 грн (-2 коп.)

Справочный курс доллара
Справочный курс евро

Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

  • Покупка – 28,19 грн/$

  • Продажа – 28,4 грн/$

Курс доллара в банках

Евро:

  • Покупка – 32,6 грн/€

  • Продажа – 33,08 грн/€

Курс евро в банках

Курс валют в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 28,25 грн/$

  • Продажа – 28,32 грн/$

Курс доллара в обменниках

Евро:

  • Покупка – 32,77 грн/€

  • Продажа – 32,89 грн/€

Курс евро в обменниках

Курс валют на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 28,27 грн/$

  • Продажа – 28,30 грн/$

Курс доллара на черном рынке

Евро:

  • Покупка – 32,78 грн/€

  • Продажа – 32,87 грн/€

Курс евро на черном рынке

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в ближайшую неделю может добавить около 30 копеек и перейти очередную знаковую отметку в 28,5 грн/$. Грядущее возвращение НДС, обострение эпидемиологической ситуации и укрепление американской валюты в мировой корзине уже в ближайшее время подтолкнет курс к уверенному росту.

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