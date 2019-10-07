Доллар в банках подорожал за выходные: опубликован курс

В Украине курс доллара в понедельник, 7 октября, вырос на 3 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,17 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 4 копейки и составил 27,59 грн/€.

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,61 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 26 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,02 грн/€.

Таким образом, за выходные европейская валюта подешевела на 22 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

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