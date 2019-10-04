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4 октября • обновлено в 13:03
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Курс доллара в банках обвалился: сколько стоит валюта в Украине

18.1т Читать материал на украинском

В Украине курс доллара в пятницу, 4 октября, упал на 54 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,14 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

Кроме того, справочный курс гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 12:00 укрепился на 1,2% – до 24,90 грн/$.

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В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 47 копеек и составил 27,55 грн/€.

Курс доллара в банках обвалился: сколько стоит валюта в Украине

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,87 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 2 копейки.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,24 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подорожала на 9 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар НБУ
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