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21 февраля • обновлено в 10:10
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Доллар развернулся: опубликован курс в украинских банках

6.8т
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В Украине курс доллара в пятницу, 21 февраля, опустился на 4 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,49 грн/$. Об этом свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 8 копеек и составил 26,58 грн/€.

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Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 24,47 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 5 копеек.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 26,42 грн/€.

Таким образом, за день европейская валюта подешевела на 6 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

В Украине курс доллара в пятницу, 21 февраля, опустился на 4 копейки

В Украине курс доллара в пятницу, 21 февраля, опустился на 4 копейки

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
гривня евро доллар
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
майдан работает! : В Украине 82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс грн, что ниже фактического прожиточного минимума. Об этом заявила замминистра социальной политики Наталья Ненюченко. По ее словам, при наличии ограниченного финансового ресурса солидарной пенсионной системы, теневой занятости, теневой выплаты заработной платы и учитывая то, что лишь 5% работающих принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения (при этом большинство платят взносы не регулярно и в недостаточном размере), уровень пенсионного обеспечения будущих пенсионеров будет и дальше снижаться. Она подчеркнула, что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступных услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум, вести полноценную жизнь.
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Gorshkov Aleksandr
Gorshkov Aleksandr
За.......ли вы со своим курсом доллара, В ПЯТНИЦУ ВЫ ЕГО ОПУСКАЕТЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, В ПОНЕДЕЛЬНИК - ОПЯТЬ ПОВЫШАЕТЕ, устроили бизнес на курсе валют для населения, потому как давно гривна является частью этого бизнеса.
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