Купить уголь по самой дешевой цене "Роттердам+" сейчас невозможно - эксперт

Уголь по "Роттердам+" сейчас купить невозможно, все предложения имеют большую цену. Об этом сообщил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт заявил, что на сегодня цена угля, рассчитанная по формуле "Роттердам+", является самой низкой. Но купить его по такой цене невозможно. Все варианты импорта угля из США, ЮАР или Колумбии дороже, как и более дорогой является цена угля из украинских государственных шахт. В частности, компания ДТЭК не смогла купить уголь по "Роттердам+" на Украинской энергетической бирже.

"Проблема в том, что этот уголь, даже несмотря на то, что он дешевый, на бирже торгуется по такой цене, а его нет, его трудно найти, потому что это дефицитный ресурс, в том числе, на мировом рынке угля. И компания ДТЭК даже, объявляя заявку, они хотели купить 450 тысяч тонн угля, - никто так и не пришел и не предлагает им этого угля по такой цене", - сообщил Корольчук.

Как сообщалось ранее, компания ДТЭК заявила о готовности купить на Украинской энергетической бирже 450 тыс. тонн угля по цене, установленной по формуле "Роттердам+", для своих теплоэлектростанций. По итогам биржевых торгов, которые проводились с 2 по 12 сентября, компания не смогла приобрести уголь по такой цене, так как не получила предложений от поставщиков.

По информации СМИ, на совещании у президента по энергетическим вопросам, которое состоялось 19 августа, выяснилось, что цена угля, рассчитанная по формуле "Роттердам+", является более дешевой, чем стоимость импортного угля из ЮАР, США или Колумбии. Цена за "Роттердам+" составляет 1,74 тыс грн за тонну, импорт из Колумбии и США - 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР - 1,8 тыс. грн за тонну.

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