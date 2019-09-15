Главная Новости
15 сентября • обновлено в 12:18
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Купить уголь по самой дешевой цене "Роттердам+" сейчас невозможно - эксперт

1.8т Читать материал на украинском

Уголь по "Роттердам+" сейчас купить невозможно, все предложения имеют большую цену. Об этом сообщил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире телеканала "Эспрессо".

Эксперт заявил, что на сегодня цена угля, рассчитанная по формуле "Роттердам+", является самой низкой. Но купить его по такой цене невозможно. Все варианты импорта угля из США, ЮАР или Колумбии дороже, как и более дорогой является цена угля из украинских государственных шахт. В частности, компания ДТЭК не смогла купить уголь по "Роттердам+" на Украинской энергетической бирже.

"Проблема в том, что этот уголь, даже несмотря на то, что он дешевый, на бирже торгуется по такой цене, а его нет, его трудно найти, потому что это дефицитный ресурс, в том числе, на мировом рынке угля. И компания ДТЭК даже, объявляя заявку, они хотели купить 450 тысяч тонн угля, - никто так и не пришел и не предлагает им этого угля по такой цене", - сообщил Корольчук.

Новости
Претензии НАБУ к включению транспортных расходов в формулу "Роттердам +" необоснованные – эксперт

Как сообщалось ранее, компания ДТЭК заявила о готовности купить на Украинской энергетической бирже 450 тыс. тонн угля по цене, установленной по формуле "Роттердам+", для своих теплоэлектростанций. По итогам биржевых торгов, которые проводились с 2 по 12 сентября, компания не смогла приобрести уголь по такой цене, так как не получила предложений от поставщиков.

По информации СМИ, на совещании у президента по энергетическим вопросам, которое состоялось 19 августа, выяснилось, что цена угля, рассчитанная по формуле "Роттердам+", является более дешевой, чем стоимость импортного угля из ЮАР, США или Колумбии. Цена за "Роттердам+" составляет 1,74 тыс грн за тонну, импорт из Колумбии и США - 1,9 тыс. грн за тонну, из ЮАР - 1,8 тыс. грн за тонну.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Роттердам+" на OBOZREVATEL.

Темы
Роттердам+ Энергосистема Украины
Персона
Юрий Корольчук
Место
Украина
Теги
формула Роттердам плюс ДТЭК
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
10
21
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Чё свидомые?? МАЙДАН РАБОТАЕТ????
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Чан Джеки
Чан Джеки
предлагаю ахметку по закону розоружить и забрать у него то что оно чмо спиздило в украинского народа.и детям его жить как наши пенсиеннеры и инвалиды живуть.и до седьмого колена его роду быть переводу.чмо подависи и род твой умрет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
И в чем проблема? Значит покупайте более дорогой. Вы ж так скакали, что обойдетесь без дешевого российского. А за удовольствие надо платить.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Мосин Клим
Мосин Клим
Kirlackaj Viola, чудило лишгехромосомное, какого рпсейского? этот угол переправляли с донбасма
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel