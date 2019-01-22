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''Крючок для крупной рыбы'': Портников разоблачил газовою хитрость Путина

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Переговоры между представителями Украины, России и Европейского Союза в Брюсселе подтверждают то, что "Газпром" делает все возможное, чтобы сохранить уже существующий контракт с "Нафтогазом".

Об этом в колонке на "Еспресо" заявил журналист Виталий Портников. Он подчеркнул, что планы Москвы "укладываются в одно короткое слово — шантаж".

"Казалось бы, российские представители должны быть заинтересованы в подписании нового контракта с Киевом по европейскому образцу — контракта, который не позволил бы украинской стороне аппелировать к арбитражу, а "Газпрому", напротив, позволил бы получать свои деньги. Но происходит нечто прямо противоположное", — отметил он.

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Портников напомнил, что для Кремля газ — это не только прибыли, но еще и оружие. "И если доходы от нефти используются прежде всего для наполнения бюджета и продления срока существования неэффективного режима Путина, то газ — это средство для давления на соседние страны, это зависимость от Москвы", — написал журналист.

По его совам, в Москве газовый контракт с Украиной воспринимают как "крючок", на который "удалось поймать крупную рыбу". Поэтому они и готовы нести потери, судиться в арбитраже, вести переговоры. "Потому что уверены — рано или поздно, во всяком случае по завершении строительства "Северного потока-2" крючок сработает. Нужно только подождать", — заявил Портников.

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Он указал на то, что Москва не хочет разговаривать о газовом контракте с украинцами до президентских выборов.

"Если победит Юлия Тимошенко — тогда появляется надежда, что новый президент просто не захочет пересматривать контракт, связанный с ее собственными договоренностями и ловушка захлопнется. Если же расчет намерений Тимошенко окажется неверным или действующему главе государства Петру Порошенко удастся сохранить свой пост, тогда Россия просто будет продолжать тянуть время до окончания строительства "Северного потока-2", — написал журналист.

Иллюстрация

Иллюстрация

teknoblog.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину. Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине, и при отсутствии новых договоров может прекратить транзит в начале 2020 года.

  • "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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Темы
Поставки газа в УкраинуРынок газаРоссийско-украинский конфликт
Персона
Виталий Портников
Место
Украина
Теги
РоссияНАК "Нафтогаз"Нафтогаз УкраиныГазпромгазтранзит газаСеверный поток - 2
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлы забудьте про транзит.вы дебилы и этим все сказано
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D SS
D SS
Игорь Анатольевич, сам ти дебіл.На українській слабо ,притдурок.Ви ж бидло тільки своїх і обсираєте,я мав на увазі російськомовних.А як же РУСЬКІЙ МІР.БИДЛО ВОНО І В АФРИЦІ БИДЛО
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CARGO 100
CARGO 100
Зря вы туда Климкина взяли ...
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Жуков Жора
Жуков Жора
Кроме как с нищими попрошайками с УКраины, у Газпрома ни с кем нет проблем. Если и возникают споры , то решаются конценсуально и быстро)). Это же вечно недовольное хохложопое быдло, все время хочет казаться хитрее всех))) ПОэтому Украина сейчас, самая нищая страна Европы)))
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D SS
D SS
Жуков Жора, сам ти бидло.З чого б це москалі так переживають за Європу.нехай подивляться за спину,як у них Китай по тихому відбирає далекий схід та сибір.Цікаво а звідки москальня потім буде брати газ?
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