"Крымский мост" продадут: оккупанты решили "увековечить" стройку

В оккупированном Крыму выпустят лимитированную серию вина "Крымский мост".

Вино представят в фирменных магазинах пяти участников проекта – трех кубанских и двух крымских предприятий, сообщает РИА ФАН в Telegram.

"Крымский мост" начнут продавать 24 декабря.

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Всего будет приготовлено 76 тысяч бутылок – три кубанских предприятия выпустят по 19 тысяч бутылок каждое, еще 19 тысяч представят совместно две крымских винодельни.

"Цифра выбрана не случайно, ведь протяженность Крымского моста – 19 километров", – отметили журналисты.

"Крымский мост" начнут продавать 24 декабря "Крымский мост"

Напомним, что 15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста. 16 мая по ней запустили движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года.

Продажа билетов на эти поезда откроется в сентябре и будет проводиться в 22 пунктах: на всех основных вокзалах и станциях районного значения, а также в городах Ялта и Судак.

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