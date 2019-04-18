Крупнейший банк Германии захотели наказать из-за "грязных денег" Путина

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank AG ждут возможные штрафы, судебные иски и преследование высшего руководства из-за отмывания средств российских клиентов на 20 млрд долларов.

В частности, финансовое учреждение признает высокий риск того, что регуляторы в США и Великобритании применят значительные дисциплинарные меры против него, сообщает "Европейская правда".

Кроме того, Deutsche Bank признает, что скандал нанес ущерб его бренду и, вероятно, повлечет отток клиентов, потерю доверия инвесторов и снижение рыночной стоимости.

Крупнейший банк Германии был вовлечен в огромную схему по отмыванию денег, получившую название "глобальная прачечная". Россия использовала схему в 2010-2014 годах для перемещения "грязных денег" в западную финансовую систему. По данным следствия, оборот средств по этой схеме мог составить 80 млрд долларов.

В январе 2017 года Deutsche Bank оштрафовали в Соединенных Штатах на 425 млн долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций в 2011-2015 годах из России были выведены около 10 млрд долларов. Власти Великобритании оштрафовали банк по тому же делу на 213 млн долларов.

Также Deutsche Bank может быть причастен к скандалу с участием Danske Bank, который обвиняется в обработке подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонское подразделение.

Deutsche Bank

Как сообщал OBOZREVATEL, двоюродного брата президента России Владимира Путина, Игоря Путина, подозревают в отмывании средств через эстонский филиал Danske Bank.

Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. В том же году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами.

В 2015 году Deutsche Bank проводил проверку подозрительных транзакций объемом в 4 млрд долларов, которые были проведены российскими клиентами банка. Средства на счетах, попавших под расследования, принадлежали людям из близкого окружения Путина — его партнерам и друзья Аркадию и Борису Ротенбергам.

Предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 годы немецкий банк в общей сложности обработал около 150 млрд долларов от общего количества подозрительных трансакций, связанных с Danske Bank.

Власти Дании, Эстонии, Великобритании также проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Франция рассматривает возможность повторного расследования дела об отмывании денег через датский банк.

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