Запрет России на импорт из Украины: озвучены убытки

Запрет на импорт товаров из Украины в Россию может навредить экономике Беларуси.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал экономист Александр Охрименко. Комментируя введение Россией санкций против Украины, эксперт не увидел особых проблем для отечественной экономики.

“В этом списке есть много товаров, которые мы уже не можем поставлять, часть Россия принципиально не покупает… Да, это может уменьшить экспорт, но всего на 10%, потому что и так он упал. Это не трагедия, падение же будет не на 50%”, — пояснил Охрименко.

При этом, по мнению экономиста, в результате санкций пострадает Беларусь. Дело в том, что практика транзита товаров через Украину в Беларусь, а затем в Россию, набрала популярности с 2014 года.

Власти северного соседа быстро сообразили выгоду от такого транзита и начали активно зарабатывать на посредничестве. После же введения санкций, Россия не будет принимать товары произведенные в Украине. Поэтому транзит частично накроется.

Возможно, формулировка новых ограничений является очередным шантажом Кремля президента Беларуси Александра Лукашенко. Отметим, последнее время между двумя странами сложные отношения. В России уже заговорили о “союзном государстве”, прямо намекая на возможность вхождения “братского народа” в состав РФ.

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