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Запрет России на импорт из Украины: озвучены убытки

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Запрет на импорт товаров из Украины в Россию может навредить экономике Беларуси.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал экономист Александр Охрименко. Комментируя введение Россией санкций против Украины, эксперт не увидел особых проблем для отечественной экономики.

“В этом списке есть много товаров, которые мы уже не можем поставлять, часть Россия принципиально не покупает… Да, это может уменьшить экспорт, но всего на 10%, потому что и так он упал. Это не трагедия, падение же будет не на 50%”, — пояснил Охрименко.

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При этом, по мнению экономиста, в результате санкций пострадает Беларусь. Дело в том, что практика транзита товаров через Украину в Беларусь, а затем в Россию, набрала популярности с 2014 года.

Власти северного соседа быстро сообразили выгоду от такого транзита и начали активно зарабатывать на посредничестве. После же введения санкций, Россия не будет принимать товары произведенные в Украине. Поэтому транзит частично накроется.

Запрет России на импорт из Украины: озвучены убытки

Возможно, формулировка новых ограничений является очередным шантажом Кремля президента Беларуси Александра Лукашенко. Отметим, последнее время между двумя странами сложные отношения. В России уже заговорили о “союзном государстве”, прямо намекая на возможность вхождения “братского народа” в состав РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Александр Лукашенко
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Брук Сэм
Брук Сэм
хохложопые клоуны) По сравнению с тем что Украина потеряет, потери Беларуси от прекращения контрабанды, просто смешны))) Батька на перепродаже ГСМ тупым хохлами получает гораздо больше))) Р.S.Разрыв отношений с Россией, окончание строительства СП-2 и прекращение транзита газа, максимальные выплаты по долгам , война -это лишь часть факторов, явно способствующих быстрому развитию Украины)))
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