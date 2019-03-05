"Кошельки Путина": как из России вывели более $4,5 млрд

Бывший инвестиционный банк "Тройка Диалог", который теперь является подразделением Сбербанка, участвовал в масштабных схемах отмывания денег и вывода из России около 4,5 млрд долларов.

В частности, в 2000-х годах инвестбанк создал целую сеть компаний в офшорных юрисдикциях, свидетельствуют данные международного журналистского Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), говорится в публикации "Медузы" "Кошелек российской элиты. Как устроена офшорная империя "Тройки Диалог".

Главная задача офшоров заключалась в выводе активов российских компаний и перечислении их на счета конкретных лиц, а также в посредничестве в отмывании нелегальных доходов.

OCCRP насчитал как минимум 76 связанных между собой офшорных фирм. Некоторые открывали счета в литовском банке Ukio, через которые и совершались сомнительные операции. Напомним, что в 2013 году банк, входивший в число крупнейших кредитных организаций Литвы, лишился лицензии.

По информации журналистов, некоторые компании, которые были связаны с другом президента России Владимира Путина, виолончелистом Сергеем Ролдугиным, в 2007–2010 годах получили из офшорной системы "Тройки" 69 млн долларов.

В "Панамском архиве" были подробно описаны сделки, которые позволяли фирмам музыканта получать деньги буквально из воздуха: компания Ролдугина заключала договор на покупку акций "Роснефти", продавец его не выполнял, за срыв договора фирма получала компенсацию в сотни тысяч долларов.

Получателями денег, выводившихся из России через офшоры, также становились люди из окружения основателя "Тройки Диалог" Рубена Варданяна, а также руководители крупных госкомпаний и российских регионов.

В частности, в 2008-2009 годах 80-летняя родственница тогдашнего губернатора Самарской области Владимира Артякова Анна Курепина получила кредит на 15 млн евро от офшорной компании. Судя по договору, от Курепиной не потребовался ни первоначальный взнос, ни залог. Около 11 млн евро пенсионерка потратила на покупку земли недалеко от Барселоны на побережье Коста-Брава.

Всего с использованием сомнительных схем из России было выведено около 4,5 млрд долларов.

Владимир Путин и Сергей Ролдугин РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, двоюродного брата президента России Владимира Путина, Игоря Путина, подозревают в отмывании средств через эстонский филиал Danske Bank.

Предполагается, что Игорь Путин отмывал деньги, используя фирму Lantana Trade, которая в 2013 году сообщила реестру компаний в Великобритании о якобы совсем небольшом обороте, хотя на самом деле через ее счета проходили огромные суммы. В том же году Danske Bank закрыл счета Lantana и еще 20 фирм, с которыми она обменивалась крупными суммами.

В 2015 году Deutsche Bank проводил проверку подозрительных транзакций объемом в 4 млрд долларов, которые были проведены российскими клиентами банка. Средства на счетах, попавших под расследования, принадлежали людям из близкого окружения Путина — его партнерам и друзья Аркадию и Борису Ротенбергам.

Предварительные итоги внутреннего расследования Deutsche Bank показали, что в период с 2007 по 2015 годы немецкий банк в общей сложности обработал около 150 млрд долларов от общего количества подозрительных трансакций, связанных с Danske Bank.

Власти Дании, Эстонии, Великобритании также проводят собственные расследования в отношении Danske Bank. Франция рассматривает возможность повторного расследования дела об отмывании денег через датский банк.

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