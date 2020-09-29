Коронавирус ускорил падение мировых цен на нефть

Цены на нефть эталонных марок во вторник, 29 сентября, упали из-за скачка заболеваемости COVID-19. Эпидемия может замедлить восстановление мировой экономики и будет ограничивать спрос на сырье.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась до 42,08 доллара за баррель, что на 0,8% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упал на 1% – до 40,20 доллара за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,9%, а WTI - на 2,6%.

Эксперты AxiCorp отметили, пройдет еще несколько недель, прежде чем темпы роста заболеваемости начнут замедляться, передает "Интерфакс".

"Для того, чтобы цены на нефть возобновили подъем, необходимо увеличение оптимизма инвесторов в отношении мировой экономики, а это зависит от перспектив развития ситуации с коронавирусом и появления вакцины от COVID-19", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мировые цены на нефть упали из-за новостей о возобновлении добычи сырья в Ливии.