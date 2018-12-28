''Кормильцы'': в сети высмеяли провал промышленности ''ДНР''

Главарь так называемой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Макеевский металлургический завод работает лишь на 20% мощности.

Аналогичная ситуация и на Алчевском меткомбинате – до войны выпускали 8 млн тонн чугуна и стали в год, а в 2018 – 1,5 млн тонн, пишет в Twitter блогер Денис Казанский.

"Похоже это и есть реальное состояние экономики ОРДЛО. 20% от довоенных объемов", – отметил Казанский.

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"Кормильцы... Это чтобы продукция "гейропе" не досталась. Многоходовочка-с, нет заводов, значит их не захватит гадкая НАТА", – отметил Малдер десь поруч.

"‏Зато нет расстрелов на улицах за руссссский язык как было раньше!" – иронизирует dobrodum.

"‏Удивительно, что там что-то вообще работает", – заявил Frost.

"‏Это то немногое, что осталось. Остального просто нет! Так что экономика ОРДЛО, скорее всего, на уровне 0,1% от довоенного!" – резюмировал Teddy.

Пушилин на прямой линии заявил что Макеевский метзавод работает на 20% мощности. Похожая ситуация на Алчевском меткомбинате (до войны выпускали 8 млн тонн чугуна и стали в год, в 2018 - 1,5 млн тонн). Похоже это и есть реальное состояние экономики ОРДЛО. 20% от довоенных объемов — Денис Казанський (@den_kazansky) 27 декабря 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, на неподконтрольных Украине территориях Донбасса после псевдовыборов и перестановки в верхушке группировки террористов "ДНР" реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в структуру "Внешторгсервис". Соответствующую фирму с югоосетинской регистрацией связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.