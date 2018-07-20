Колоссальные долги: в Украине назвали крупнейших неплательщиков налогов

Украинские компании и физические лица задолжали государству за неуплату налогов более 80 млрд гривен или 10% от сводного бюджета, что является рекордной суммой за последние 10 лет.

Крупнейшим неплательщиком оказалась государственная "Укрнафта" с долгом в 15 млрд грн, сообщает "Еспрессо".

Из этой суммы 13 млрд гривен составляет долг по ренте, который накопился еще во времена, когда компания принадлежала скандальному олигарху Игорю Коломойскому.

Угольные предприятия и энергетические генерации задолжали государству более 7,5 млрд гривен. Среди лидеров ГП "Региональные электрические сети", "Центрэнерго" и "Криворожская теплоцентраль". Также 19 государственных шахт в общем должны почти 5,5 млрд гривен.

"Еспрессо"

Рейтинг неплательщиков налогов банковской сферы возглавляет "Дельта-банк", долг которого достигает 2 млрд гривен. Далее следует "Пивденкомбанк", который должен государству более 900 млн гривен.

"Еспрессо"

В списке крупнейших должников также появился "Концерн Стирол", входящий в холдинг Ostchem Дмитрия Фирташа. Задолженность предприятия превысила 1,3 млрд гривен.

Фирмы беглого народного депутата Александра Онищенко задолжали государству около 3 млрд гривен, из которых 1,3 млрд гривен – долг по ренте. В частности, речь идет о компаниях "Надра Геоцентр", "Хас", "Карпатнадраинвест", "Цевей" и "Пласт".

"Еспрессо"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе крупных налогоплательщиков предупредили Украину о высоких рисках введения налога на выведенный капитал.