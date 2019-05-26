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/Новости экономики

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

27.9тЧитать материал на украинском

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт.

Такое обращение было сделано в интервью Financial Times. "По моему мнению, мы должны повести себя с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", – сказал олигарх.

По его словам, это сейчас наиболее мудрый выход. "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И что, они его реструктуризовали", – сказал Коломойский.

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Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

ТСН

Он посоветовал Зеленскому пересмотреть отношения с МВФ, так как продолжение намеченной линии якобы грозит президенту тяжелыми последствия.

"Если Зеленский будет слушать [Запад]... он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73 процентов", – уверен Коломойский.

По его мнению, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины. "Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто предлог", – заявил олигарх.

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При этом издание напоминает, что с 2016 года Коломойский пытается отменить решение о национализации Приватбанка, но МВФ предупредил, что это поставит под угрозу программу финансовой помощи, согласованную еще Петром Порошенко.

Напомним, что МВФ может отказать Украине в предоставлении очередного транша кредита. Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что это произойдет, если Киев не найдет решение относительно статьи о незаконном обогащении.

В частности, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что на сотрудничество Украины с Международным валютным фондом может повлиять вызванная досрочными выборами в Верховную Раду неопределенность с парламентской коалицией и правительством.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Игорь КоломойскийВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
дефолтМВФ
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Dell Alex
Dell Alex
Ну что, зебилы, довыбирались? Сейчас получите доллар по 600, а то и по 100 грн и будете рады?
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DS Sergey
DS Sergey
"Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России..." Беня о чём то начал догадаться?! Мог бы просто сказать что Гейропа и Пиндосы, будут воевать с РФ, до последнего хохла!
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Большинство майдаунов не помнит дефолт 98-го года, потому что ещё пешком под стол ходили или вообще не родились. Поэтому давайте, объявляйте - будет вам неоценимый жизненный опыт, бестолочи.
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