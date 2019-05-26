Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт.

Такое обращение было сделано в интервью Financial Times. "По моему мнению, мы должны повести себя с нашими кредиторами, как Греция. Это пример для Украины", – сказал олигарх.

По его словам, это сейчас наиболее мудрый выход. "Сколько раз Аргентина объявляла дефолт? И что, они его реструктуризовали", – сказал Коломойский.

Игорь Коломойский ТСН

Он посоветовал Зеленскому пересмотреть отношения с МВФ, так как продолжение намеченной линии якобы грозит президенту тяжелыми последствия.

"Если Зеленский будет слушать [Запад]... он закончит, как Порошенко. У него будут такие же рейтинги – 5, 10, 15 вместо 73 процентов", – уверен Коломойский.

По его мнению, США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины. "Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не интересует Украина. Вы хотите навредить России, а Украина – просто предлог", – заявил олигарх.

При этом издание напоминает, что с 2016 года Коломойский пытается отменить решение о национализации Приватбанка, но МВФ предупредил, что это поставит под угрозу программу финансовой помощи, согласованную еще Петром Порошенко.

Напомним, что МВФ может отказать Украине в предоставлении очередного транша кредита. Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что это произойдет, если Киев не найдет решение относительно статьи о незаконном обогащении.

В частности, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что на сотрудничество Украины с Международным валютным фондом может повлиять вызванная досрочными выборами в Верховную Раду неопределенность с парламентской коалицией и правительством.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 16 мая в Украину из Израиля вернулся олигарх Игорь Коломойский. Он не был в стране с июня 2017 года.

Позже выяснилось, что в Украину Коломойский прилетел не один. Журналист назвал фамилии сопровождающих.

Около 20:00 16 мая стало известно, что олигарх прибыл в Киев – его самолет UR-PRT приземлился в аэропорту "Борисполь".

Ранее же Коломойский заявлял, что вернется в случае победы Владимира Зеленского на выборах президента.

Он также говорил, что обязательно приедет в Украину, как только объявят официальные результаты второго тура голосования.

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