Экономический спад в Украине, вызванный карантином из-за пандемии COVID-19, продлится примерно до сентября-октября, а выйти на показатели марта можно будет к концу следующего года.

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Поэтому Украине необходимы деньги Международного валютного фонда, заявил "Гордону" бывший заместитель главы правления Нацбанка, экономист Александр Савченко.

Александр Савченко 112.ua

"Эти средства нам сейчас будут кстати, потому что ситуация усугубляется. Она будет ухудшаться примерно до сентября – октября 2020 года. Поступления в бюджет будут уменьшаться", – пояснил он.

Савченко подчеркнул, что статистика не будет улучшаться после выхода из карантина.

"По моим оценкам, откроется примерно 70-75% предприятий, которым запретили работать. Но из тех, кто откроется, 10-15% обанкротятся к осени", – отметил он.

Экономист полагает, что вернуться к статистике марта возможно примерно в конце следующего года.

"Но вы же помните, что за первый квартал статистика была плохая: падение ВВП было 1,5%, промышленность падала сильнее. И апрельское падение промышленности почти на 17% говорит о том, что наше падение ВВП будет больше 15% в результате пандемии", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина и МВФ предварительно договорились о кредите в размере $5 млрд по новой программе финансирования stand-by.

Первый транш Киев сможет получить в ближайшие недели, он составит $1,9 млрд.

Также стало известно, какие условия необходимо выполнить в рамках новой программы.

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