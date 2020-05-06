Коболеву в разы урезали миллионную зарплату за апрель: сколько получил

Глава НАК "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев в апреле вместо миллионной зарплаты получил 47 тысяч гривен.

Об этом он заявил на заседании правительства в среду, 6 мая. По его словам, компания придерживается решения правительства, которое на время карантина постановило снизить заработные платы руководителям госкомпаний.

Зарплата Коболева

"За апрель 2020 моя зарплата составляет 47 с чем-то тысяч гривен, поскольку и правление "Нафтогаза", и наблюдательный совет приняли решение о безусловном соблюдении закона о госбюджете, который ограничивает выплаты руководящим органам государственных компаний", – заявил Коболев.

Как сообщал OBOZREVATEL, оклад главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в феврале составил 1,041 млн гривен.

29 апреля Кабинет министров урезал зарплаты руководителям государственных компаний. С 1 апреля и до конца последнего карантинного месяца они будут получать не больше 46 тысяч гривен.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram