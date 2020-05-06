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6 мая • обновлено в 15:33
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Коболеву в разы урезали миллионную зарплату за апрель: сколько получил

2.5т
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Глава НАК "Нефтегаз Украины" Андрей Коболев в апреле вместо миллионной зарплаты получил 47 тысяч гривен.

Об этом он заявил на заседании правительства в среду, 6 мая. По его словам, компания придерживается решения правительства, которое на время карантина постановило снизить заработные платы руководителям госкомпаний.

Зарплата Коболева

Зарплата Коболева

"За апрель 2020 моя зарплата составляет 47 с чем-то тысяч гривен, поскольку и правление "Нафтогаза", и наблюдательный совет приняли решение о безусловном соблюдении закона о госбюджете, который ограничивает выплаты руководящим органам государственных компаний", – заявил Коболев.

Как сообщал OBOZREVATEL, оклад главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в феврале составил 1,041 млн гривен.

29 апреля Кабинет министров урезал зарплаты руководителям государственных компаний. С 1 апреля и до конца последнего карантинного месяца они будут получать не больше 46 тысяч гривен.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина Киев
Теги
НАК "Нафтогаз" карантин зарплата
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