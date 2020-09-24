Коболев пояснил, откуда взялись миллиардные убытки "Нафтогаза"

НАК "Нафтогаз України" получила за первое полугодие 2020 чистый убыток 11,5 млрд грн из-за падения цен на газ и нефть и пандемии коронавируса.

Об этом сообщил глава компании Андрей Коболев на своей странице в Facebook. Отметим, что его зарплата на должности в среднем составляет 1 млн грн без учета премий.

Коболев подчеркнул, что перед коронакризисом не устояли крупнейшие нефтегазовые компании мира.

"Например, чистый убыток британско-нидерландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell в первом полугодии 2020 составил $18,15 миллиарда против прибыли в $8,9 млрд за первое полугодие 2019 года. Французская нефтегазовая компания Total, второй по величине игрок на глобальном рынке СПГ среди частных компаний, в первом полугодии 2020 получила $8,33 млрд чистого убытка против прибыли в $5,87 млрд в 2019 году", – сказано в сообщении.

Коболев напомнил, что цены на газ в Европе (NCG) с начала года упали на 58% до рекордно исторических минимумов.

"Было бы наивно думать, что такая же участь обойдет "Нафтогаз". Снижение спроса и цен на энергоресурсы повлияло на все сегменты нашей деятельности. Мы зафиксировали убыток в отчетности за первое полугодие. Это не стало сюрпризом. Мы этого ожидали и готовились к кризисной ситуации. У "Нафтогаза" есть взвешенный план действий и достаточный запас прочности для прохождения кризисного периода. Мы сократили наши капитальные инвестиции на 50%. Это было важной и своевременной реакцией", – пояснил директор НАК.

Он напомнил, что "Нафтогаз" заплатил в бюджет 75 млрд грн налогов и дополнительно заранее 35 млрд гривен дивидендов.

"Также финансовое состояние "Нафтогаза" значительно улучшится, если ситуация с долгами облгазов, газсбытов и ТКЭ урегулируют честно, без предвыборного популизма и в пользу государственной компании. Сейчас долг этих предприятий составляет около 100 млрд грн", – считает Коболев.

На 30 июня финансовое состояние компании такое:

За 2018 год глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заработал 286,5 млн грн. Из них 261 млн грн – премия за победу над "Газпромом" в арбитраже.

Как сообщал OBOZREVATEL, оклад главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева в феврале составил 1,041 млн гривен.

29 апреля Кабинет министров урезал зарплаты руководителям государственных предприятий. С 1 апреля и до конца последнего карантинного месяца они должны были получать не более чем 46 тыс. гривен. Уже в апреле Коболев получил лишь 47 тыс. гривен.

29 августа Конституционный суд отменил решение об ограничении максимальной заработной платы должностных лиц.